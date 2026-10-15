जालंधर: 2026 एशियन गेम्स में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के गोल्ड मेडल जीतने से भारतीय खिलाड़ी अभिषेक नैन उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि टीम अब जालंधर में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रही है और इसके बाद लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 पर ध्यान केंद्रित करेगी।

एशियन गेम्स में दो गोल्ड से बढ़ा भारतीय हॉकी टीम का आत्मविश्वास

भारतीय हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नैन ने 2026 एशियन गेम्स में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के गोल्ड मेडल जीतने को देश के लिए गर्व का पल बताया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से टीम को आने वाले टूर्नामेंटों के लिए नई प्रेरणा मिली है।

अभिषेक नैन ने ANI से बातचीत में कहा, 'देश के लिए गोल्ड जीतना हमें बहुत प्रेरणा देता है। हॉकी में हमने दो गोल्ड मेडल जीते, एक महिला टीम ने और एक पुरुष टीम ने। यह हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में पहला कदम है। इस उपलब्धि ने हमें प्रेरित किया है और हम आगामी टूर्नामेंटों के लिए तैयार हैं।'

'उतार-चढ़ाव से बहुत कुछ सीखने को मिला'

अभिषेक नैन ने अपने सफर को सीख और अनुभव से भरपूर बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन हर कदम पर उन्हें कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिला।

उन्होंने कहा, 'यह एक शानदार सफर रहा। इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कदम-दर-कदम बहुत कुछ सीखा और हासिल किया। कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन अनुभव रहा।' उनके मुताबिक, एशियन गेम्स में मिली सफलता भारतीय हॉकी टीम को आगामी चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी करने का आत्मविश्वास देती है।

जालंधर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, घरेलू मैदान पर होगी चुनौती

भारतीय हॉकी टीम अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की तैयारी में जुटी है। यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में आयोजित किया जाएगा। पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी के लिहाज से यह प्रतियोगिता बेहद खास है। अभिषेक नैन ने आगामी टूर्नामेंट को लेकर कहा, 'जालंधर में हमारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और हम फिलहाल उसकी तैयारी कर रहे हैं।'

टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन भारत की नजर अपने खिताब का बचाव करने पर होगी। भारतीय टीम अब तक पांच बार यह प्रतियोगिता जीत चुकी है और टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है।

2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर भी नजर

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय हॉकी टीम का अगला बड़ा लक्ष्य 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक होगा। टीम आगामी प्रतियोगिताओं के जरिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है। अभिषेक नैन ने कहा, 'इसके बाद हमारा लक्ष्य LA Olympics है, इसलिए हम अपनी तैयारियों को उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे।'

उनके बयान से साफ है कि भारतीय हॉकी टीम एशियन गेम्स की सफलता को आगे बढ़ाते हुए आगामी टूर्नामेंटों में भी शानदार प्रदर्शन करना चाहती है।

जालंधर में कब और कहां होंगे मुकाबले?

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के लीग चरण के मुकाबले 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। यहीं टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह भी आयोजित होगा।

इसके बाद प्रतियोगिता मोहाली पहुंचेगी, जहां 4 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। 5 नवंबर को ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पदक मुकाबले होंगे। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम घरेलू दर्शकों के सामने अपने खिताब का बचाव करने और लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारियों को मजबूती देने के इरादे से उतरेगी।