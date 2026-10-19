पेरिस: फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की नजरें खराब फॉर्म को पीछे छोड़कर दमदार वापसी करने पर होंगी। अनुभवी पीवी सिंधू और पुरुष एकल में छठी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन सहित कई भारतीय खिलाड़ी मंगलवार से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। पहले दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी आन से यंग से होगा, जबकि लक्ष्य सेन जापान के कोदाई नाराओका से भिड़ेंगे।

सिंधू के सामने आन से यंग की चुनौती

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त आन से यंग के खिलाफ उतरेंगी। सिंधू पिछले सप्ताह डेनमार्क ओपन में जर्मनी की यवोन ली से पहले दौर में हार गई थीं। ऐसे में फ्रेंच ओपन में वापसी के लिए उन्हें अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा। आन से यंग जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सिंधू के लिए शुरुआत से ही आक्रामक और संयमित खेल दिखाना जरूरी होगा।

चोट से उबरने के बाद लय हासिल करना चाहेंगे लक्ष्य सेन

पुरुष एकल में छठी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन पहले दौर में जापान के कोदाई नाराओका से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य पीठ की चोट से उबरने के बाद नाराओका को हराने और एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफल रहे थे। हालांकि, इसके बाद उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। फ्रेंच ओपन उनके लिए अपनी लय वापस हासिल करने और आगामी मुकाबलों से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने का अहम अवसर होगा।

किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी के बीच भारतीय मुकाबला

पुरुष एकल में भारत के किदांबी श्रीकांत का सामना पहले दौर में हमवतन आयुष शेट्टी से होगा। इस मुकाबले में एक भारतीय खिलाड़ी का अगले दौर में पहुंचना तय है, जबकि दूसरे का सफर पहले दौर में समाप्त हो जाएगा। दोनों खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला अपनी क्षमता साबित करने और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका होगा।

सात्विक-चिराग की जोड़ी की नजरें जीत के साथ वापसी पर

पुरुष युगल में भारत की प्रमुख जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन में मजबूत प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। एशियाई खेलों में यह जोड़ी पहले दौर में ही बाहर हो गई थी। फ्रेंच ओपन के शुरुआती मुकाबले में उनका सामना फ्रांस के भाइयों क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से होगा। घरेलू दर्शकों के सामने खेलने वाली फ्रांसीसी जोड़ी को चुनौती देने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को अपनी रणनीति और तालमेल पर विशेष ध्यान देना होगा।

महिला युगल में त्रीसा-गायत्री की जोड़ी से उम्मीदें

महिला युगल में भारत की त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में ताइवान की लिन चिह-चुन और यांग चू-युन की जोड़ी से भिड़ेंगी। भारतीय जोड़ी इस मुकाबले में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए दोनों खिलाड़ियों को कोर्ट पर बेहतर तालमेल, सटीक शॉट चयन और दबाव की परिस्थितियों में संयम दिखाना होगा।

तन्वी शर्मा और इशारानी बरुआ के बीच पहले दौर में भिड़ंत

महिला एकल में भारत की उभरती हुई खिलाड़ी तन्वी शर्मा और इशारानी बरुआ पहले दौर में आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में दोनों भारतीय खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर होगा। हालांकि, एक ही देश की दो खिलाड़ियों के आमने-सामने होने के कारण इनमें से केवल एक ही अगले दौर में जगह बना सकेगी। युवा खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के लिहाज से भी अहम रहेगा।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए अहम होगा फ्रेंच ओपन

भारतीय खिलाड़ियों के लिए फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट हालिया निराशाजनक नतीजों से उबरने का महत्वपूर्ण अवसर है। सिंधू और लक्ष्य सेन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से लेकर युवा खिलाड़ियों तक, सभी की नजरें पहले दौर में जीत हासिल करने पर होंगी। पुरुष और महिला एकल के अलावा युगल स्पर्धाओं में भी भारतीय चुनौती मौजूद रहेगी। ऐसे में टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनकी मौजूदा फॉर्म और आगे की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।