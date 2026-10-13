नई दिल्ली: क्रिकेट जगत से दुखद खबर सामने आई है। जिम्बाब्वे की पूर्व महिला क्रिकेटर और अंतरराष्ट्रीय अंपायर सारा डंबानेवाना का 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मंगलवार को उनके निधन की पुष्टि करते हुए शोक जताया। वह कुछ समय से बीमार थीं और उन्होंने क्रिकेट में खिलाड़ी से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंपायर तक का सफर तय किया था।

तेज गेंदबाज के तौर पर जिम्बाब्वे का किया प्रतिनिधित्व

सारा डंबानेवाना ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेटर के रूप में की थी। वह तेज गेंदबाज थीं और मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व किया। बाद में उन्होंने अंपायरिंग की दुनिया में कदम रखा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

जिम्बाब्वे की पहली महिला ICC पैनल अंपायर बनीं

साल 2022 में डंबानेवाना ने इतिहास रचा, जब वह ICC डेवलपमेंट अंपायर्स पैनल में शामिल होने वाली जिम्बाब्वे की पहली महिला अंपायर बनीं। यह उपलब्धि उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। उनकी सफलता ने क्रिकेट में महिला मैच अधिकारियों के लिए नए अवसरों का रास्ता खोलने में भी योगदान दिया।

अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में मिला पहला ICC नियुक्ति का मौका

डंबानेवाना को जनवरी 2023 में ICC अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में पहली बार आधिकारिक नियुक्ति मिली। इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में जिम्मेदारी सौंपी गई।

केन्या और बोत्सवाना के मैच से किया अंतरराष्ट्रीय डेब्यू

सारा डंबानेवाना ने 2 सितंबर 2023 को गैबोरोन में केन्या और बोत्सवाना की महिला टीमों के बीच खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अंपायरिंग करते हुए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। इसके बाद उन्हें ICC महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भी अधिकारी के तौर पर चुना गया, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था।

72 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में की अंपायरिंग

अपने करियर के दौरान डंबानेवाना ने कुल 72 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अंपायरिंग की। इनमें पुरुषों के 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच, महिलाओं के 14 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच और महिलाओं के 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले शामिल थे। इतने मैचों में उनकी भूमिका ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके अनुभव और योगदान को दर्शाया।

फरवरी 2026 में आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच में निभाई जिम्मेदारी

डंबानेवाना का आखिरी मुकाबला 1 फरवरी 2026 को आयरलैंड और थाईलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था। यह मुकाबला नेपाल में आयोजित ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 ग्लोबल क्वालीफायर का हिस्सा था। इसके बाद उनके निधन की खबर ने क्रिकेट जगत को शोक में डाल दिया।

जय शाह ने सारा डंबानेवाना को दी श्रद्धांजलि

ICC अध्यक्ष जय शाह ने डंबानेवाना के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने खिलाड़ी से अंतरराष्ट्रीय अंपायर बनने तक के उनके सफर को प्रेरणादायक बताया और कहा कि उनकी उपलब्धियों ने क्रिकेट में अंपायरिंग करने की इच्छुक महिलाओं के लिए रास्ता बनाने में मदद की।

जय शाह ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “सारा डंबानेवाना के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। जिम्बाब्वे का मैदान पर प्रतिनिधित्व करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंपायर के रूप में इतिहास रचने तक का उनका सफर प्रेरणादायक था। उनकी उपलब्धियों ने क्रिकेट अंपायरिंग में करियर बनाने की इच्छुक अधिक महिलाओं के लिए रास्ता तैयार करने में मदद की।”

‘उनका योगदान सम्मान के साथ याद किया जाएगा’

जय शाह ने आगे कहा, 'क्रिकेट में उनके योगदान को बहुत सम्मान के साथ याद किया जाएगा और वह ऐसी विरासत छोड़ गई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इस कठिन समय में ICC की ओर से मैं उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और जिम्बाब्वे क्रिकेट समुदाय के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।'

ICC ने परिवार और जिम्बाब्वे क्रिकेट समुदाय के प्रति जताई संवेदना

ICC ने सारा डंबानेवाना के परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और जिम्बाब्वे क्रिकेट के पूरे समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनका सफर महिला क्रिकेट और अंपायरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छुक खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।