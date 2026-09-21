नई दिल्ली: कोझिकोड में गांधी रोड फ्लाईओवर पर रविवार रात दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में भारतीय फुटबॉलर रिजॉन जोस की मौत हो गई, जबकि एक अन्य खिलाड़ी गनी अहमद निगम घायल हो गए। हादसा रात करीब 10:40 बजे क्रिश्चियन कॉलेज के पास फ्लाईओवर पर हुआ। पुलिस ने मामले की जानकारी दी।

कैलिकट एफसी के खिलाड़ी थे रिजॉन जोस

मृतक की पहचान 29 वर्षीय रिजॉन जोस के रूप में हुई है। वह केरल के त्रिशूर जिले के ओल्लूर के रहने वाले थे और कैलिकट एफसी के खिलाड़ी थे। वहीं, हादसे में घायल खिलाड़ी की पहचान गनी अहमद निगम के रूप में हुई है। दोनों खिलाड़ी आगामी सुपर लीग केरल (SLK) की तैयारियों के लिए कोझिकोड पहुंचे थे।

25 सितंबर से शुरू होनी है सुपर लीग केरल

सुपर लीग केरल का आगामी सीजन 25 सितंबर से शुरू होने वाला है। कैलिकट एफसी की टीम प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटी हुई थी। रिजॉन जोस इससे पहले सुपर लीग केरल के पिछले संस्करण में फोर्का कोच्चि के लिए डिफेंडर के तौर पर खेल चुके थे।

आमने-सामने से आ रही बाइक से हुई टक्कर

पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 10:40 बजे गांधी रोड फ्लाईओवर पर फुटबॉलरों को ले जा रही मोटरसाइकिल की सामने से आ रहे एक अन्य दोपहिया वाहन से टक्कर हो गई। हादसा क्रिश्चियन कॉलेज के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों फुटबॉलर सड़क पर गिर गए।

गंभीर चोट के बाद रिजॉन को नहीं बचाया जा सका

हादसे में रिजॉन जोस को गंभीर चोटें आईं। दोनों खिलाड़ियों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिजॉन जोस को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, गनी अहमद निगम की हालत फिलहाल स्थिर है।

कैलिकट एफसी मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज

कैलिकट एफसी के मैनेजर की शिकायत के आधार पर नदक्कावु पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने फुटबॉलरों की मोटरसाइकिल से टकराने वाले दोपहिया वाहन के चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव

पुलिस के अनुसार, रिजॉन जोस के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हादसे की जांच के साथ पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों और टक्कर के कारणों का पता लगाने में जुटी है।