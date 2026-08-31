मैड्रिड : चेल्सी ने प्रीमियर लीग के अपने पहले ही मैच में ब्राइटन पर 4-3 की रोमांचक जीत दर्ज की और इस तरह सीजन की अपनी विजयी शुरुआत का सिलसिला जारी रखा। रोमियो लाविया, पेड्रो नेटो और जोआओ पेड्रो के गोलों ने घरेलू टीम को तीन गोल की बढ़त दिला दी, जिसे ब्राइटन के जुझारू पलटवार और उनकी अपनी कमजोर रक्षात्मक रणनीति ने लगभग खत्म कर दिया।
तीन गोल से पिछड़ने के बाद, ब्राइटन ने वापसी का प्रयास किया और दबाव बनाया। उनके हमले चेलसी की रक्षापंक्ति को परेशान करते थे। वास्तव में, केवल तीन मिनट बाद, माटिर्नेज मलिक यालकोये के वोलि शॉट को रोकने में नाकाम रहे। उनका गोल स्कोर 3-1 कर दिया। जो पहले हाफ के बाद भी बने रहे। दूसरे हाफ में, ब्राइटन ने आक्रामक रुख जारी रखा। इसके अलावा, चेल्सी ने खेल की गति को कम कर दिया।
ब्राइटन के प्रयासों ने अंतत: पेड्रो द्वारा 63वें मिनट में आत्मघाती गोल के रूप में सामने आया। जिसने स्कोर को 3-2 हो गया। 73 मिनट में चेल्सी ने गोलकर स्कोर 4-2 कर दिया। इसके बाद पास्कल ग्रॉस ने आखिरी गोलकर स्कोर 4-3 कर दिया। इसी के साथ चेल्सी ने मुकाबला जीत लिया।