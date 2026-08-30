नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब और ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। बुमराह बाएं घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रखा गया था।

बुमराह ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और धीरे-धीरे अपनी ताकत पर काम कर रहे हैं। हालांकि, उनकी वापसी की अभी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। वह फिलहाल प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के पूरे वर्कलोड के लिए पूरी तरह तैयार नहीं माने जा रहे हैं।

हार्दिक पंड्या भी CoE में कर रहे हैं ट्रेनिंग

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। क्वाड्रिसेप्स और पीठ की समस्या के बाद उन्हें पिंडली में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हार्दिक बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बुमराह और अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।

हार्दिक ने इससे पहले वापसी से जुड़े जरूरी रिटर्न-टू-प्ले प्रोटोकॉल पूरे कर लिए थे और अगस्त से सफेद गेंद के क्रिकेट के लिए उनकी उपलब्धता का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, उनकी मौजूदा फिटनेस स्थिति को लेकर अभी कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है।

प्रिंस यादव चोट से उबर

युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव चोट से उबर चुके हैं और आगामी टी20 टूर्नामेंट के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं। प्रिंस को जुलाई के आखिर में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में परेशानी हुई थी, जिसके चलते वह सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए थे।

दिल्ली के 24 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अब अपनी फिटनेस हासिल कर ली है। उनकी रिकवरी सामान्य प्रक्रिया के मुताबिक हुई है और उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए चयन के लिहाज से फिट माना जा रहा है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज को संभावित लक्ष्य माना जा रहा है।

बड़े टूर्नामेंट से पहले फिटनेस पर फोकस

भारत के व्यस्त आगामी कार्यक्रम को देखते हुए चयनकर्ता प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सफेद गेंद की सीरीज के अलावा टीम का ध्यान आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए खिलाड़ियों को पूरी तरह फिट रखने पर है।

ऐसे में प्रिंस यादव का फिट होकर चयन के लिए उपलब्ध होना टीम के लिए राहत की खबर है, जबकि बुमराह और हार्दिक की वापसी को लेकर अभी इंतजार करना होगा।