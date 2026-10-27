बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन: भारत A और न्यूजीलैंड A के बीच खेला गया पहला अनौपचारिक टेस्ट रोमांचक मुकाबले के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत A ने दूसरी पारी में 516 रन बनाकर न्यूजीलैंड A के सामने 313 रन का लक्ष्य रखा था। औकिब नबी की शानदार गेंदबाजी ने मेजबान टीम को 187/9 के स्कोर पर पहुंचा दिया, लेकिन खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ा और भारत संभावित जीत से चूक गया।

औकिब नबी ने नई गेंद से मचाया कहर

313 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड A की टीम भारतीय तेज गेंदबाज औकिब नबी के सामने संघर्ष करती नजर आई। नबी ने नई गेंद से शानदार स्विंग और सीम मूवमेंट हासिल करते हुए शुरुआती तीन विकेट झटक लिए। उन्होंने 10 ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए और भारतीय टीम को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

आकाश दीप ने नौवां विकेट लेकर बढ़ाई भारत की उम्मीदें

तेज गेंदबाज आकाश दीप ने साइमन कीन को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद बाहर की ओर मूव हुई और ऑफ स्टंप उखाड़ ले गई। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड A का स्कोर 55.3 ओवर में 170/9 हो गया। भारत A को जीत के लिए केवल एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन कर्टिस हेफी और आखिरी बल्लेबाज जेडन लेनॉक्स ने पारी को आगे बढ़ाया।

खराब रोशनी ने भारत से छीन ली संभावित जीत

ठंड और तेज हवाओं के बीच खराब रोशनी ने मुकाबले का रोमांच खत्म कर दिया। अंपायरों ने रोशनी कम होने के कारण खेल रोक दिया, जबकि दिन के 17 ओवर बाकी थे। हालात में सुधार नहीं होने के कारण मुकाबले को ड्रॉ घोषित करना पड़ा। न्यूजीलैंड A ने 187/9 के स्कोर पर मैच बचा लिया, जबकि भारत A जीत से सिर्फ एक विकेट दूर था।

पहली पारी में पिछड़ने के बाद भारत A की शानदार वापसी

इस मुकाबले में भारत A की शुरुआत बेहद खराब रही थी और टीम पहली पारी में केवल 113 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद न्यूजीलैंड A ने 317 रन बनाकर 204 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शानदार वापसी करते हुए 516 रन बनाए और मेजबान टीम के सामने 313 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

देवदत्त पडिक्कल ने 199 रन बनाकर मचाया धमाल

भारत A की दूसरी पारी में देवदत्त पडिक्कल सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने 199 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। पहली पारी में 32 रन बनाने वाले पडिक्कल ने दूसरी पारी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। उनकी यह पारी आगामी टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी सकारात्मक खबर है।

राहुल, जायसवाल और जुरेल का बल्ला रहा खामोश

भारतीय टीम प्रबंधन को अनुभवी खिलाड़ियों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान ध्रुव जुरेल से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। राहुल ने दोनों पारियों में 0 और 4 रन बनाए, जबकि जायसवाल 17 और 5 रन ही बना सके। जुरेल भी 1 और 2 रन बनाकर आउट हुए। आगामी टेस्ट सीरीज से पहले इन खिलाड़ियों के लिए अगले मैच में रन बनाना अहम होगा।

दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में फिर मिलेगा मौका

भारत A और न्यूजीलैंड A के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट 31 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। देवदत्त पडिक्कल और यश राठौड़ का शानदार फॉर्म टीम के लिए सकारात्मक संकेत है, जबकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नजर वापसी पर होगी।

मैच का पूरा स्कोर

भारत A पहली पारी: 113 रन

न्यूजीलैंड A पहली पारी: 317 रन

भारत A दूसरी पारी: 516 रन (123.1 ओवर)

न्यूजीलैंड A दूसरी पारी: 187/9

नतीजा: मैच ड्रॉ, खराब रोशनी के कारण खेल समाप्त.