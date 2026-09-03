नई दिल्ली : भारत में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर निखिल चौधरी की नजरें आने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर हैं और वह ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वनडे डेब्यू करना चाहते हैं। दिल्ली के रहने वाले चौधरी पिछले 6 दशकों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में जन्मे पहले पुरुष क्रिकेटर हैं, उन्होंने जून में बांग्लादेश के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था। यह स्पिन ऑलराउंडर जल्द ही 'ऑस्ट्रेलिया ए' की ओर से 'इंडिया ए' के खिलाफ एक अनौपचारिक वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे और भविष्य में ऑस्ट्रेलिया की वनडे कैप और 2027 वर्ल्ड कप पर उनकी नजरें हैं।

क्रिकइन्फो के अनुसार चौधरी ने कहा, 'मैं 50 ओवर का क्रिकेट खेलना चाहता हूं और अगर मौका मिला तो टेस्ट भी खेलना चाहता हूं। मेरा पहला लक्ष्य 2027 वनडे वर्ल्ड कप है और उसके बाद अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप। मैं जब तक हो सके ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं।' कोविड के कारण ऑस्ट्रेलिया में फंसने के बाद चौधरी वहीं बस गए। पंजाब के लिए लिस्ट ए और टी20 डेब्यू करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना क्रिकेट करियर आगे बढ़ाया और अब वहां घरेलू फॉर्मेट में खेल रहे हैं।

इस ऑलराउंडर ने बांग्लादेश में अपना T20I डेब्यू किया था, जहां उन्होंने तीन T20I मैच खेले और सीमित मौकों में तीन विकेट लिए। भारत के लिए न खेल पाने और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के बारे में चौधरी ने व्यावहारिक बात कही, उन्होंने कहा कि वह बस क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बस क्रिकेट खेलना चाहता था। अगर आप देखें, तो ज्यादातर खिलाड़ियों को कभी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता। वे घरेलू क्रिकेट खेलकर ही अपना करियर खत्म कर देते हैं। कुछ खिलाड़ी क्लब क्रिकेट खेलने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं। इसलिए अगर आपको क्रिकेट से प्यार है, तो आप बस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके लिए खेल रहे हैं।'

चौधरी ने घरेलू सर्किट में सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी नियमित रूप से खेलते रहे हैं। इस ऑलराउंडर ने 2023 में होबार्ट हरिकेंस के लिए BBL डेब्यू किया और 2025 में तस्मानिया के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया। उन्होंने शेफील्ड शील्ड 2025-26 में अच्छा प्रदर्शन किया और 13 पारियों में 393 रन बनाए। उन्होंने अपने FC डेब्यू पर नाबाद 76 रन बनाए और न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ 163 रन भी बनाए। अब वह इसी सफलता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान हमेशा एक ही रहा है: कड़ी मेहनत करना, अपना बेस्ट देना और अपनी टीम को जिताने की कोशिश करना। जो भी मौका मिले, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करना।'