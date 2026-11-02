न्यूजीलैंड: थाईलैंड के गोल्फर फिफा लाओपाकडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड में आयोजित 2026 एशिया-पैसिफिक एमेच्योर चैंपियनशिप का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया। ते अराई लिंक्स के साउथ कोर्स में खेले गए टूर्नामेंट में लाओपाकडी ने छह अंडर 278 का स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड के जैक स्वानविक को तीन शॉट से पीछे छोड़कर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ उन्हें 2027 मास्टर्स टूर्नामेंट का निमंत्रण भी मिल गया है।

लगातार दो बार खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने लाओपाकडी

फिफा लाओपाकडी ने इस जीत के साथ एक खास उपलब्धि हासिल की है। वह लगातार दो बार एशिया-पैसिफिक एमेच्योर चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले 2021 मास्टर्स चैंपियन जापान के हिदेकी मात्सुयामा ने 2010 और 2011 में लगातार दो साल यह खिताब जीता था। लाओपाकडी ने पिछले साल दुबई में भी चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

2027 मास्टर्स और द ओपन का मिला टिकट

इस खिताबी जीत का लाओपाकडी को बड़ा फायदा मिला है। उन्हें 2027 मास्टर्स टूर्नामेंट में खेलने का निमंत्रण और सेंट एंड्रयूज में होने वाली 155वीं द ओपन चैंपियनशिप के लिए सीधे प्रवेश का अधिकार मिला है। इस साल उन्होंने पहली बार ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स और रॉयल बिर्कडेल में द ओपन में हिस्सा लिया था। अब लगातार दूसरे साल मास्टर्स में खेलने का मौका मिलेगा।

फाइनल राउंड में शानदार वापसी से जीता खिताब

लाओपाकडी ने अंतिम राउंड की शुरुआत न्यूजीलैंड के जैक स्वानविक और कूपर मूर के साथ दो शॉट पीछे रहते हुए की थी। शुरुआती आठ होल में दो शॉट गंवाने के बावजूद उन्होंने शानदार वापसी की। अंतिम 10 होल में तीन अंडर का स्कोर बनाकर उन्होंने कुल छह अंडर का स्कोर हासिल किया। इस दौरान उन्होंने नौवें, 11वें और 17वें होल पर बर्डी लगाई और खिताब पर कब्जा जमा लिया।

मुश्किल सीजन के बाद जीत से खुश हुए लाओपाकडी

खिताब जीतने के बाद लाओपाकडी ने कहा, 'मैं इस साल खुद पर ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मेरा साल काफी मुश्किल रहा और मार्च के बाद मैं एक भी खिताब नहीं जीत पाया था। इसके बावजूद मैं खुद से कहता रहा कि मुझमें अभी भी जीतने की क्षमता है।' उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों, कोच और साथियों का भी आभार जताया, जिन्होंने मुश्किल समय में उनका समर्थन किया।