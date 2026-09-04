बैसेटेरे (सेंट किट्स एंड नेविस) : श्रीलंकाई बल्लेबाज दासुन शनाका ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। उनकी इस पारी की बदौलत सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने गुरुवार को सेंट लूसिया किंग्स को 137 रनों के बड़े अंतर से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं।

पहले बल्लेबाजी करते हुए शनाका ने सिर्फ 43 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए जिससे पैट्रियट्स का स्कोर 4 विकेट पर 235 रन तक पहुंच गया। इसके बाद जेरेमिया लुइस ने टी20 क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट लिए और किंग्स की टीम 13.5 ओवर में 98 रनों पर ऑलआउट हो गई। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने सिर्फ 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और CPL में सबसे तेज शतक का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी शानदार पारी में 8 चौके और 12 छक्के शामिल थे।

शनाका 10वें ओवर में तब क्रीज पर आए जब पैट्रियट्स का स्कोर 2 विकेट पर 89 रन था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त आक्रामक खेल दिखाते हुए पारी का रुख बदल दिया। उन्होंने रोस्टन चेज के खिलाफ लगातार छक्के लगाकर शुरुआत की और फिर किंग्स के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और आंद्रे फ्लेचर और जेसन होल्डर के लगातार ओवरों में आउट होने के बाद भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा। शनाका ने महेश थीक्षाना के खिलाफ दो छक्के और एक चौका जड़ा और फिर शानदार अंदाज में पारी का समापन किया।

कीओन गैस्टन द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में 28 रन बने जिसमें शनाका ने चार छक्के और एक चौका लगाया। इससे पैट्रियट्स को आखिरी पांच ओवरों में 93 रन बनाने में मदद मिली। शनाका ने वनिंदु हसरंगा के साथ सिर्फ 31 गेंदों में 93 रनों की साझेदारी की। हसरंगा भी उनके साथ नाबाद रहे और पैट्रियट्स ने मैच का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। फ्लेचर ने 64 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी, हालांकि उन्हें अपनी पारी के दौरान दो जीवनदान मिले। मैथ्यू फोर्ड ने लॉन्ग-ऑन पर उनका कैच छोड़ा जब वे 43 रन पर थे और उसी ओवर में उन्हें एक और मौका मिला जिसमें वे बच गए।

किंग्स की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी भी लय नहीं पकड़ पाई। कामिल पूरन पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए, जिसके बाद हसरंगा ने दो विकेट लेकर टीम का स्कोर 4 विकेट पर 55 रन कर दिया। इसके बाद लुईस ने लगातार गेंदों पर चेस और फोर्ड को आउट किया, जिससे किंग्स का स्कोर 6 विकेट पर 74 रन हो गया। टिम सीफर्ट ने 36 गेंदों में अर्धशतक लगाकर साहस दिखाया, लेकिन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से कोई खास साथ नहीं मिला। लुईस ने अपने 10वें T20 मैच में ही पहली बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया, उन्होंने आखिरी 6 में से 5 विकेट लिए और किंग्स की टीम को 98 रन पर समेट दिया।

इस जीत से पैट्रियट्स की पांचवें स्थान पर स्थिति मजबूत हुई और उनका नेट रन रेट -0.547 से सुधरकर 0.593 हो गया, जिससे प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें बनी रहीं। वहीं किंग्स का नेट रन रेट गिरकर -0.888 हो गया। पैट्रियट्स की 137 रन की यह जीत CPL के इतिहास में रनों के अंतर से उनकी सबसे बड़ी जीत थी। यह जीत तब मिली जब शनाका ने फ्रेंचाइजी के लिए खेलने पर खुशी जताई थी।