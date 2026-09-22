नई दिल्ली: भारत के फेंसिंग खिलाड़ियों के लिए एशियन गेम्स 2026 से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी इनामी राशि का ऐलान किया है। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपये, सिल्वर मेडल विजेता को 7.5 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी इनामी राशि

फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए कैश अवॉर्ड की घोषणा की है। इस योजना के तहत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी।

खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान देने की कोशिश

FAI के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि इन पुरस्कारों का मकसद खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान देना और उन्हें भविष्य के लिए और अधिक प्रेरित करना है। राजीव मेहता ने कहा, 'हमारे फेंसिंग खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेहद कड़ी मेहनत की है। यह नकद पुरस्कार उनकी मेहनत और समर्पण के लिए एक छोटा सा सम्मान है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमें उम्मीद है कि इससे हमारे खिलाड़ियों को आत्मविश्वास, गर्व और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला करने और देश का नाम रोशन करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी।'

भारत ने एशियन गेम्स में अब तक फेंसिंग में नहीं जीता मेडल

भारत ने अभी तक एशियन गेम्स में फेंसिंग में कोई पदक नहीं जीता है। ऐसे में FAI की ओर से घोषित यह प्रोत्साहन राशि भारतीय फेंसिंग दल के लिए महत्वपूर्ण है। भारत हाल के वर्षों में फेंसिंग में हुई प्रगति को एशियन गेम्स के मंच पर पदक में बदलने की कोशिश करेगा। ओलंपियन भवानी देवी के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन ने भी भारतीय फेंसिंग को सुर्खियों में लाया है।

भवानी देवी संभालेंगी 20 सदस्यीय टीम की अगुवाई

ओलंपियन भवानी देवी एशियन गेम्स 2026 में भारत की 20 सदस्यीय फेंसिंग टीम की अगुवाई करेंगी। भारतीय टीम इस सप्ताह व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत की कोशिश इस बार एशियन गेम्स में फेंसिंग का पहला पदक हासिल करने की होगी।

बुधवार से शुरू होगा भारत का फेंसिंग अभियान

भारत एशियन गेम्स में फेंसिंग अभियान की शुरुआत बुधवार से करेगा। पुरुषों की फॉयल स्पर्धा में सचिन और हेमाश सिंह सनासम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, महिलाओं की एपे स्पर्धा में मित्वा चौधरी और तनिक्षा खत्री चुनौती पेश करेंगी।

व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में पदक की उम्मीद

भारतीय फेंसिंग टीम एशियन गेम्स में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। FAI को उम्मीद है कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। अब भारतीय फेंसिंग खिलाड़ियों के सामने एशियन गेम्स में इतिहास रचने और देश को इस खेल में पहला महाद्वीपीय मल्टी-स्पोर्ट मेडल दिलाने की चुनौती होगी।