साउथेम्प्टन [UK] : इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक ने नंबर तीन पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और अपनी टीम के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सभी फॉर्मेट में कई शतक लगाए हैं; वे इस मामले में जोस बटलर के साथ शामिल हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I में ब्रूक ने 49 गेंदों पर नाबाद 114* रन बनाए, जिसमें 10 चौके और छह छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 232.65 रहा।

ब्रूक दो T20I शतक, 10 टेस्ट शतक और तीन ODI शतक के साथ बटलर के बाद दूसरे ऐसे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में एक से ज्यादा शतक लगाए हैं। गौरतलब है कि बटलर के नाम टेस्ट और T20I में दो-दो शतक और वनडे में 11 शतक हैं। सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में कई शतक लगाने वाले अन्य बल्लेबाजों में रोहित शर्मा और केएल राहुल (भारत), बाबर आजम (पाकिस्तान), क्रिस गेल (वेस्टइंडीज), ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) और क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं।

इस साल के टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद ब्रूक का नंबर तीन पर आना फायदेमंद साबित हो रहा है। T20I में तीसरे नंबर पर खेलते हुए उन्होंने 8 मैचों और पारियों में 95.20 की औसत और 200.84 के स्ट्राइक रेट से 476 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। इंग्लैंड के लिए 69 T20I मैचों में ब्रूक ने 60 पारियों में 36.57 की औसत और 164.10 के स्ट्राइक रेट से 1,646 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने को कहा गया और ब्रूक (49 गेंदों में नाबाद 114 रन, 10 चौके और छह छक्के) और जोस बटलर (44 गेंदों में 80 रन, आठ चौके और तीन छक्के) की पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 20 ओवर में 254/4 का स्कोर बनाया। श्रीलंका की टीम 19 ओवर में सिर्फ 135 रन पर ऑलआउट हो गई, इंग्लैंड के लिए सोनी बेकर (चार ओवर में 3/12), जेमी ओवरटन (2/20) और लियाम डॉसन (2/23) सबसे अच्छे गेंदबाज रहे।

