लंदन : पाकिस्तान के ओपनर इमाम-उल-हक के लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के बाकी हिस्से में खेलने पर संदेह है क्योंकि उनके बाएं पैर की पिंडली (काफ) में ग्रेड-1 की चोट (टियर) लगी है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच के पहले दिन चाय के ब्रेक के बाद बाएं हाथ का यह बल्लेबाज मैदान से बाहर रहा और बाद में मैदान से चला गया। उन्होंने पाकिस्तान की पहली पारी में बल्लेबाजी नहीं की और इंग्लैंड के 290 रनों के जवाब में मेहमान टीम सिर्फ 110 रनों पर सिमट गई थी। उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन फील्डिंग के लिए सलमान आगा ने उनकी जगह ली।

क्रिकइन्फो के अनुसार पहले दिन के बाद किए गए स्कैन से उनकी चोट की गंभीरता की पुष्टि हुई, जिससे उनके मैच के बाकी हिस्से में खेलने की संभावना कम हो गई है। पाकिस्तान ने यह भी पुष्टि की थी कि टेस्ट के बाकी हिस्से में इमाम की भागीदारी उनकी "बाएं पैर की पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव" के इलाज पर निर्भर करेगी। इस बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद अली ने तीसरे दिन के खेल के बाद बल्लेबाज के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया।

उन्होंने मीडिया से कहा, 'मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुझे उनकी स्थिति के बारे में पता है, लेकिन टीम का मेडिकल पैनल आपको बेहतर जवाब दे सकता है।' बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को हेडिंग्ले में पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय चोट लगी थी। पहली पारी में 42 रन की अपनी पारी के दौरान उन्होंने मेडिकल मदद मांगी थी और उनकी बाएं पैर की पिंडली पर पट्टी बांधी गई थी।

इमाम का उपलब्ध न होना पाकिस्तान के लिए एक झटका होगा, जो पहले से ही बड़ी हार का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी कम हो जाएगा, क्योंकि केवल कनकशन (सिर की चोट) की समस्या के लिए ही रिप्लेसमेंट की अनुमति है। पाकिस्तान लॉर्ड्स में 'चमत्कार' की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने बारिश से प्रभावित तीसरे दिन का खेल 177/7 पर खत्म किया जिसमें डैन लॉरेंस 50 रन पर नाबाद थे और मेजबान टीम के पास 357 रनों की बढ़त थी।