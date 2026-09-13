न्यूयॉर्क: कजाकिस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी और विश्व नंबर-1 एलेना रिबाकिना ने 2026 यूएस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया है। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में रिबाकिना ने दूसरी वरीयता प्राप्त और दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराया।

तीन सेट तक चला कड़ा मुकाबला

रिबाकिना ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला सेट 6-4 से अपने नाम किया। हालांकि, सबालेंका ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए इसे 7-5 से जीत लिया। निर्णायक सेट में रिबाकिना ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया और शुरुआती दौर में ही सबालेंका की सर्विस तोड़ दी।

इसके बाद रिबाकिना ने अपनी ताकतवर सर्विस और आक्रामक खेल के दम पर बढ़त बनाए रखी। उन्होंने निर्णायक सेट 6-2 से जीतकर पहली बार न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। चैंपियनशिप प्वाइंट पर रिबाकिना ने शानदार ऐस लगाकर मुकाबला खत्म किया।

रिबाकिना का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब

यह रिबाकिना का कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 में विंबलडन और 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। यूएस ओपन की जीत के साथ उन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम संग्रह में एक और बड़ी ट्रॉफी जोड़ ली है।

न्यूयॉर्क में इससे पहले रिबाकिना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चौथे दौर तक पहुंचना था। इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार करते हुए सीधे खिताब पर कब्जा कर लिया।

रिबाकिना बनीं नई विश्व नंबर-1

यूएस ओपन जीतने के साथ ही रिबाकिना डब्ल्यूटीए रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने आर्यना सबालेंका को शीर्ष स्थान से हटाया। इस जीत के साथ रिबाकिना ने न केवल खिताब अपने नाम किया, बल्कि महिला टेनिस की रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव कर दिया।

सबालेंका का थ्री-पीट सपना टूटा

आर्यना सबालेंका लगातार तीसरी बार यूएस ओपन चैंपियन बनने के इरादे से कोर्ट पर उतरी थीं, लेकिन रिबाकिना ने उनका सपना तोड़ दिया। इस हार के साथ यूएस ओपन में सबालेंका की लगातार 19 मैचों की जीत का सिलसिला भी समाप्त हो गया। हालांकि, हार के बाद सबालेंका ने खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने नेट पर रिबाकिना को बधाई दी और उनकी जीत को स्वीकार किया।

मारिया शारापोवा ने सौंपी ट्रॉफी

खिताबी समारोह का सबसे खास पल तब आया, जब 2006 यूएस ओपन चैंपियन मारिया शारापोवा ने रिबाकिना को टिफनी एंड कंपनी की ट्रॉफी सौंपी। दोनों खिलाड़ियों ने कोर्ट पर एक-दूसरे को गले लगाया। इसके बाद रिबाकिना ने सिल्वर ट्रॉफी को हवा में उठाया। इस दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी हुई और दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ नई यूएस ओपन चैंपियन का स्वागत किया।

फाइनल का नतीजा

एलेना रिबाकिना ने आर्यना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराया।