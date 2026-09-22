आइची-नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारत की एलावेनिल वालारिवन और पार्थ माने की जोड़ी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गई। भारतीय जोड़ी मंगलवार को फाइनल में 376.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही और मेडल की दौड़ से बाहर हो गई।

पहले सीरीज के बाद चौथे स्थान पर था भारत

एलावेनिल वालारिवन और पार्थ माने ने फाइनल की शुरुआत चौथे स्थान से की। शुरुआती 10 शॉट के बाद भारतीय जोड़ी ने 103.6 अंक हासिल किए। इस समय चीन 107.2 अंक के साथ शीर्ष पर था, जबकि दक्षिण कोरिया 104.9 अंक के साथ दूसरे और जापान 103.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर था।

20 शॉट के बाद भी चौथे स्थान पर भारत

20 शॉट पूरे होने के बाद भी एलावेनिल और पार्थ की जोड़ी चौथे स्थान पर बनी रही। भारत के खाते में 207.9 अंक थे और वह तीसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण कोरिया से 1.3 अंक पीछे था। चीन 211.9 अंक के साथ शीर्ष पर बना हुआ था।

तीसरी सीरीज के बाद भी नहीं बदली स्थिति

तीसरी सीरीज के बाद भी भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। एलावेनिल और पार्थ 312.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर थे। चीन 315.7 अंक के साथ पहले, जापान 314.9 अंक के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 314.3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर था। इसके बाद भारतीय जोड़ी 376.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहकर फाइनल से बाहर हो गई और भारत का मेडल जीतने का मौका खत्म हो गया।

क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रहा था भारत

इससे पहले एलावेनिल वालारिवन और पार्थ माने की जोड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय जोड़ी ने 634.9 अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। चीन ने 638.9 अंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में पहला स्थान हासिल किया था।

सेपक टकरा में मलेशिया से हारा भारत

इस बीच, सेपक टकरा के पुरुष टीम रेगु ग्रुप बी मुकाबले में भारत को मलेशिया के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने मलेशिया के खिलाफ अपना अंतिम मैच 0-2 से गंवाया। दोनों गेम में भारत को 11-15 और 5-15 से हार मिली।

इस नतीजे के साथ मलेशिया ने तीन मैचों का मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया। भारत इससे पहले जापान के खिलाफ भी हार चुका है और अब ग्रुप में उसका एक मुकाबला फिलीपींस के खिलाफ बाकी है। लगातार हार के कारण भारत के लिए ग्रुप बी से अगले दौर में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है।

तैराकी में भारत ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई

तैराकी में भारत की पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले टीम ने फाइनल में जगह बना ली। ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश की भारतीय चौकड़ी अपनी हीट में चौथे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने कुल मिलाकर सातवें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाई। अब यह टीम मंगलवार को ही फाइनल में पदक के लिए चुनौती पेश करेगी।

कबड्डी में भारत की बड़ी जीत

कबड्डी में भारतीय टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया। भारत ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और बड़ी जीत दर्ज की।

सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा की शानदार जीत

सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स में जय मीणा ने पाकिस्तान के हुसैन अरैन को 4-0 से हराया। वहीं, महिला सिंगल्स में आध्या तिवारी को थाईलैंड की एलिशा जिगलर के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा।

वुशू और फेंसिंग में भारत का प्रदर्शन

वुशू की महिला नानक्वान फाइनल में लैंग्लेंटोंबी देवी हंजाबम नौवें स्थान पर रहीं। वहीं, फेंसिंग के पुरुष इंडिविजुअल फॉयल में सचिन और हेमाश सिंह अपने-अपने पूल में चौथे स्थान पर रहे।

तैराकी और कराटे में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

आर्यन नेहरा पुरुषों की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल बी फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। वहीं, चेतन भट्ट पुरुषों के 84 किग्रा कुमिते में कांस्य पदक के मुकाबले में हार गए। सेपक टकरा में पुरुष टीम रेगु ग्रुप बी में भारत को मलेशिया के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा।