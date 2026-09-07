चेपॉक: दलीप ट्रॉफी के फाइनल के दूसरे दिन ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन और साउथ जोन के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच हुई मजेदार बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक फैंस का ध्यान खींच रही है।
दूसरे दिन 385/4 से आगे खेला ईस्ट जोन
दलीप ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन ईस्ट जोन ने अपनी पारी को 385/4 के स्कोर से आगे बढ़ाया। टीम के कप्तान इशान किशन 111 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि कुमार कुशाग्र ने 63 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे दिन शानदार शुरुआत की और दूसरी नई गेंद के प्रभाव को बेअसर करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में बनाए रखा।
कुशाग्र ने जड़ा शानदार शतक
इशान किशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे कुमार कुशाग्र ने शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने 132 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। हालांकि, शतक पूरा करने के बाद कुशाग्र अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए। कुशाग्र के आउट होने के साथ ही इशान किशन और उनके बीच पांचवें विकेट के लिए हुई 130 रन की साझेदारी भी समाप्त हो गई।
विजय ने दिलाई साउथ जोन को पहली सफलता
कुशाग्र के आउट होने के बाद अनुकूल रॉय बल्लेबाजी के लिए आए। वहीं, साउथ जोन के ऑफ स्पिनर विजय ने दूसरे दिन टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके कुछ देर बाद मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए मैदान पर आए और लंच से ठीक पहले उन्होंने पारी का आखिरी ओवर डाला।
सिराज की गेंद पर इशान ने नहीं लिया रन, फिर शुरू हुई मजेदार बातचीत
मोहम्मद सिराज के ओवर की पहली गेंद पर इशान किशन ने शॉट खेलकर गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में भेज दिया। गेंद बाउंड्री के करीब खड़े फील्डर की ओर गई, लेकिन इशान ने रन लेने की कोशिश नहीं की। इशान के रन नहीं लेने पर सिराज कुछ हैरान नजर आए। वायरल वीडियो में सिराज इशान को सिंगल लेने का इशारा करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद इशान किशन ने भी सिराज को जवाब दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ देर तक दोस्ताना अंदाज में बातचीत हुई और आखिर में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इशान किशन और मोहम्मद सिराज की यह हल्की-फुल्की नोकझोंक कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट फैंस को दोनों खिलाड़ियों का यह दोस्ताना अंदाज काफी पसंद आ रहा है। मैच के दबाव के बीच मैदान पर खिलाड़ियों के बीच ऐसे मजेदार पल अक्सर दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं।
फाइनल में इशान किशन की शानदार पारी
ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 111 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उनके साथ कुमार कुशाग्र ने भी शतकीय पारी खेली और ईस्ट जोन को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कुशाग्र के 101 रन पर आउट होने के बाद ईस्ट जोन की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इशान किशन और अनुकूल रॉय पर आ गई।