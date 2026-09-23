नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में इतिहास रच दिया। पुरुषों की एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ ही उन्होंने भारत के लिए इस खेल में एशियन गेम्स का पहला पदक पक्का कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जय मीणा का कम से कम कांस्य पदक तय हो गया है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को ही खेला जाना था।

क्रिकेट से शुरू हुआ था सफर

जय मीणा का सॉफ्ट टेनिस तक पहुंचने का सफर बेहद दिलचस्प है। वह शुरुआत में क्रिकेट में ज्यादा रुचि रखते थे और क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। देवास के पायोनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी नजर पहली बार सॉफ्ट टेनिस कोर्ट पर पड़ी। शुरुआत में वह सिर्फ खिलाड़ियों को देखने जाते थे और बाद में बॉल बॉय के तौर पर उनकी मदद करने लगे।

बॉल बॉय से खिलाड़ी तक का सफर

धीरे-धीरे सॉफ्ट टेनिस के प्रति जय मीणा की दिलचस्पी बढ़ने लगी और उन्होंने खुद इस खेल को खेलना शुरू किया। स्कूल और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं से शुरुआत करने के बाद वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने जापान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू कर दिया था, जो सॉफ्ट टेनिस का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

2022 में नेशनल गेम्स में जीता गोल्ड

जय मीणा ने 2022 के गुजरात नेशनल गेम्स में पुरुष एकल वर्ग का गोल्ड मेडल जीतकर खुद को भारत के प्रमुख सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों में स्थापित किया। उन्होंने पुरुष टीम और डबल्स स्पर्धाओं में भी मध्य प्रदेश के पदक जीतने वाले प्रदर्शन में योगदान दिया।

2025 में बने नेशनल चैंपियन

जय मीणा की उपलब्धियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2025 में उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में नेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान और मजबूत हुई और वह भारत के प्रमुख सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हो गए।

हांगझोउ एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे

2022 एशियन गेम्स में भी जय मीणा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हांगझोउ में उन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। इसके अलावा उन्होंने पुरुष टीम स्पर्धा में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब नागोया में वह इससे एक कदम आगे बढ़कर भारत के लिए ऐतिहासिक पदक पक्का कर चुके हैं।

विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए जीता पहला पदक

2024 में जय मीणा ने साथी खिलाड़ी आध्या तिवारी के साथ मिलकर विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में इतिहास रचा। दोनों ने मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह सॉफ्ट टेनिस विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था।

एशियन चैंपियनशिप में भी रचा इतिहास

जय मीणा ने 2025 एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंचे और कांस्य पदक जीता। इसके साथ वह इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल चार पदक अपने नाम किए।

तीसरी बार एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व

नागोया एशियन गेम्स जय मीणा का तीसरा एशियन गेम्स है। इससे पहले वह 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स और 2022 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार उन्होंने अपने तीसरे एशियन गेम्स में भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस का पहला पदक पक्का करके इतिहास रच दिया।

TAGG एथलीट हैं जय मीणा

जय मीणा टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप (TAGG) के एथलीट हैं। एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए उन्होंने अहमदाबाद और जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में भी हिस्सा लिया था। इन कैंप के जरिए उन्होंने दोनों बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत किया।

अब नजरें सेमीफाइनल पर

क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ जय मीणा ने कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। अब उनकी नजरें सेमीफाइनल मुकाबले पर हैं, जहां जीत उन्हें फाइनल में पहुंचाकर भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस में पहला एशियन गेम्स गोल्ड या सिल्वर जीतने का मौका देगी।