रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर है। हालांकि टीम प्रबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सलामी जोड़ी को लेकर है, जहां संजू सैमसन और युवा वैभव सूर्यवंशी में से किसी एक को लेकर फैसला किया जा सकता है।

संजू सैमसन की खराब फॉर्म बनी चिंता

भारतीय टीम के लगभग सभी प्रमुख बल्लेबाज इस समय अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन संजू सैमसन का बल्ला खामोश है। वह अपनी पिछली चार T20 पारियों में सिर्फ 29 रन बना पाए हैं और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर महज 11 रन रहा है। उनकी असफलता के कारण भारत को पारी की शुरुआत में अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है, हालांकि मध्यक्रम ने इसकी भरपाई की है।

श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में जड़ा शतक

पहले T20I में कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने T20I करियर का पहला शतक लगाया। अपने 68वें T20I मुकाबले में अय्यर ने शतकीय पारी खेलकर मध्यक्रम को मजबूती दी और सैमसन की नाकामी का असर टीम के प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के 171 रन के स्कोर को आसानी से पीछे छोड़ दिया।

वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

ऐसे में टीम प्रबंधन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका दे सकता है। 15 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक मिले मौकों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। उनके पास कई तरह के शॉट हैं और वह पावरप्ले में तेजी से रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं।

सूर्यवंशी के लिए भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बड़ी चुनौती

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें अभी निरंतरता साबित करनी बाकी है। इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में भारत के 0-3 से हारने के दौरान उन्होंने 14, 13 और 15 रन बनाए थे। एशियन गेम्स में उन्होंने 18 और 35 रन की पारियां खेलीं। ये आंकड़े खराब नहीं हैं, लेकिन टीम प्रबंधन उनके चयन में जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा।

संजू के लिए अहम है वेस्टइंडीज सीरीज

वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा पांच मैचों की सीरीज संजू सैमसन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह बनाई है, लेकिन लंबे समय तक जगह बनाए रखने के लिए मौजूदा मौके का फायदा उठाना जरूरी होगा। ऐसे में रांची में होने वाला दूसरा T20I उनके लिए खुद को साबित करने का एक और अवसर होगा।

तेज गेंदबाजी में भी बदलाव संभव

भारतीय टीम तेज गेंदबाजी संयोजन में भी बदलाव पर विचार कर सकती है। लखनऊ में खेले गए पहले T20I में मयंक यादव ने पारी के पहले ही ओवर में 16 रन दे दिए थे। इसके बाद भी वह बीच और डेथ ओवरों में महंगे साबित हुए। ऐसे में टीम प्रबंधन उनके स्थान या भूमिका को लेकर बदलाव पर विचार कर सकता है।

नमन धीर भी बने भारत की बड़ी ताकत

युवा ऑलराउंडर नमन धीर ने भी पहले मैच में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए सकारात्मक पहलू रहा। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में योगदान देने की उनकी क्षमता टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है।

वेस्टइंडीज के सामने बड़ा स्कोर बनाने की चुनौती

सीरीज में वापसी करने के लिए वेस्टइंडीज को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। पहले मैच में टीम ने 171 रन बनाए थे, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। अगर वेस्टइंडीज को रांची में जीत दर्ज करनी है तो उसके बल्लेबाजों को इससे कहीं बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा।

भारत की संभावित रणनीति

भारत के पास पहले मैच की जीत के बाद टीम संयोजन में बदलाव का विकल्प है। एक ओर टीम सैमसन को लगातार मौका देकर उनकी फॉर्म में वापसी का इंतजार कर सकती है, वहीं सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कराकर आक्रामक शुरुआत की कोशिश भी की जा सकती है। अंतिम फैसला टीम प्रबंधन की परिस्थितियों और पिच को देखकर लिया जाएगा।

दोनों टीमों की स्क्वॉड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, ईशान किशन, नमन धीर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर।

कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20I शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत की नजर लगातार दूसरी जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगा।