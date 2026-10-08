नई दिल्ली: श्रीलंका के टेस्ट कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने तत्काल प्रभाव से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। 35 वर्षीय डिसिल्वा ने अपने फैसले की जानकारी श्रीलंका क्रिकेट की चयन समिति को दे दी है। हालांकि, वह बतौर खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे और टीम में अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं।

अगली पीढ़ी को कमान सौंपना चाहते हैं डिसिल्वा

जनवरी 2024 में श्रीलंका की टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने वाले धनंजय ने अपने फैसले की वजह भी स्पष्ट की है। उन्होंने चयन समिति को लिखे पत्र में कहा, 'मेरा मानना है कि अब बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपी जानी चाहिए।' डिसिल्वा का यह फैसला श्रीलंका के टेस्ट क्रिकेट में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में अहम माना जा रहा है।

69 टेस्ट में 13 शतक, 4400 से ज्यादा रन

धनंजय डिसिल्वा का टेस्ट करियर शानदार रहा है। उन्होंने श्रीलंका के लिए 69 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 13 शतकों की मदद से 4400 से अधिक रन बनाए हैं। बतौर बल्लेबाज वह टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं और लंबे समय तक श्रीलंका के टेस्ट मध्यक्रम को मजबूती देते रहे हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद भी उनका अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म नहीं हुआ है और वह खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध रहेंगे।

जनवरी 2024 में संभाली थी कप्तानी

धनंजय डिसिल्वा ने जनवरी 2024 में श्रीलंका की टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने टीम की अगुआई करते हुए पारंपरिक प्रारूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब कप्तानी छोड़ने के बाद श्रीलंका क्रिकेट को टेस्ट टीम के लिए नया कप्तान चुनना होगा, जबकि डिसिल्वा खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा बने रह सकते हैं।

श्रीलंका क्रिकेट ने जताया आभार

श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ एशले डिसिल्वा ने धनंजय के योगदान के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा, 'श्रीलंका क्रिकेट उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है और बतौर कप्तान उनके योगदान के लिए धन्यवाद भी देता है।' बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट में धनंजय की सेवाओं और नेतृत्व की भूमिका को सम्मान के साथ स्वीकार किया है।

अब नए कप्तान की तलाश

धनंजय डिसिल्वा के इस्तीफे के बाद श्रीलंका टेस्ट टीम के सामने अब नए कप्तान की नियुक्ति का सवाल है। डिसिल्वा फिलहाल खिलाड़ी के रूप में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे, ऐसे में टीम में उनका अनुभव आगे भी काम आ सकता है। उनके फैसले से श्रीलंका के टेस्ट क्रिकेट में नेतृत्व की नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ हो गया है।