लिंकन: न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए वापसी की कोशिश की। पहली पारी में 113 रन पर सिमटने के बाद भारत ए ने दूसरी पारी में 10 रन पर दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने दो विकेट पर 106 रन बना लिए थे।

पडिक्कल और सुदर्शन के बीच 96 रन की साझेदारी

देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने तीसरे विकेट के लिए 96 रन की नाबाद साझेदारी करके भारतीय पारी को स्थिरता दी। पडिक्कल ने 89 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए, जबकि सुदर्शन 104 गेंदों पर 39 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ रन जुटाए और टीम को शुरुआती संकट से बाहर निकाला।

देवदत्त पडिक्कल ने फिर दिखाया दम

पडिक्कल ने अपनी नाबाद 56 रन की पारी में नौ चौके लगाए और भारतीय टीम को संभालने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहली पारी में भी 77 गेंदों पर 32 रन बनाए थे और करीब दो घंटे तक क्रीज पर टिके रहे थे। दूसरी पारी में भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारत ए की वापसी की उम्मीदें कायम रखीं।

साई सुदर्शन ने संभाला दूसरा छोर

साई सुदर्शन ने पडिक्कल का अच्छा साथ देते हुए 104 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके शामिल हैं। शुरुआती विकेट गिरने के बाद सुदर्शन ने धैर्य बनाए रखा और विकेट बचाने पर ध्यान दिया। अब भारत ए को उम्मीद होगी कि दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन भी अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे।

यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल फिर हुए फ्लॉप

भारत ए की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल पांच रन बनाकर आउट हो गए, जबकि केएल राहुल सिर्फ चार रन ही बना सके। दोनों सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम का स्कोर 10 रन पर दो विकेट हो गया था। पहली पारी में भी भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी, इसलिए शुरुआती विकेट गिरने से टीम पर दबाव और बढ़ गया।

न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में बनाए 317 रन

न्यूजीलैंड ए ने दूसरे दिन सुबह तीन विकेट पर 135 रन से आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी में 317 रन बनाए। टीम 89.3 ओवर में ऑलआउट हुई और भारत ए पर 204 रन की बढ़त हासिल की। मेजबान टीम की इस बढ़त ने मुकाबले में उसकी स्थिति मजबूत कर दी और भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी।

कप्तान रीस मारियू और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का शानदार प्रदर्शन

न्यूजीलैंड ए के कप्तान रीस मारियू ने 137 गेंदों पर 76 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली, जबकि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 51 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज कर्टिस हीफी ने 44 और क्रिस्टियन क्लार्क ने 42 रन का योगदान दिया। विकेटकीपर मिशेल हे ने भी 24 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड ए की टीम 317 रन तक पहुंचने में सफल रही।

भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए विकेट, लेकिन दिए 46 अतिरिक्त रन

भारत ए की ओर से अंशुल कंबोज और औकिब नबी ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। आकाश दीप ने दो विकेट लिए, जबकि मुकेश चौधरी और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक सफलता मिली। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने कुल 46 अतिरिक्त रन दिए, जिससे न्यूजीलैंड ए को फायदा हुआ और टीम पहली पारी में बड़ी बढ़त बनाने में सफल रही।

तीसरे दिन भारत ए के सामने वापसी की चुनौती

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ए अपनी दूसरी पारी में 106 रन बना चुका था, लेकिन टीम अभी न्यूजीलैंड ए से 98 रन पीछे है। पडिक्कल और सुदर्शन की साझेदारी तीसरे दिन भारत की उम्मीदों का आधार होगी। कप्तान ध्रुव जुरेल, यश राठौड़ और वाशिंगटन सुंदर से भी अच्छे योगदान की उम्मीद रहेगी, ताकि टीम पहली पारी की बढ़त को पार कर सके।