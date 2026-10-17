ओडेंस, डेनमार्क: डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का सफर क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया। महिला एकल में तन्वी शर्मा और महिला युगल में ट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद को हार का सामना करना पड़ा। तन्वी को दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी आन से-यंग ने सीधे गेमों में हराया, जबकि ट्रीसा-गायत्री की जोड़ी को मलेशिया की पेर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन के खिलाफ शिकस्त मिली।

तन्वी शर्मा को विश्व नंबर-1 आन से-यंग ने हराया

भारत की युवा शटलर तन्वी शर्मा महिला एकल क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त आन से-यंग के सामने चुनौती पेश नहीं कर सकीं। दुनिया की 24वें नंबर की खिलाड़ी तन्वी को 38 मिनट तक चले मुकाबले में 15-21, 13-21 से हार मिली। इस हार के साथ टूर्नामेंट में भारत की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई।

पहली भिड़ंत में तन्वी ने दिखाई अच्छी शुरुआत

विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज आन से-यंग के खिलाफ तन्वी शर्मा ने मुकाबले की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया। यह दोनों खिलाड़ियों के बीच पहली भिड़ंत थी और तन्वी ने मौजूदा विश्व एवं ओलंपिक चैंपियन को चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि, दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने जल्द ही लय हासिल कर ली और लगातार दो गेम जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।

ट्रीसा-गायत्री की जोड़ी को मलेशियाई खिलाड़ियों से मिली हार

महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को मलेशिया की पेर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन ने 14-21, 21-17, 21-11 से हराया। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-14 से जीतकर शानदार शुरुआत की थी। लेकिन मलेशियाई खिलाड़ियों ने दूसरे गेम में वापसी करते हुए मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया।

सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग भी जल्दी हुए बाहर

डेनमार्क ओपन के शुरुआती दौर में ही भारत के कई प्रमुख शटलर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इनमें पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी जैसे खिलाड़ी शामिल रहे। इन खिलाड़ियों के शुरुआती दौर में बाहर होने से टूर्नामेंट में भारत की पदक उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।

अब फ्रेंच ओपन में उतरेंगे भारतीय शटलर

डेनमार्क ओपन के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की नजरें अब फ्रेंच ओपन पर होंगी। यह टूर्नामेंट 20 से 25 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय खिलाड़ी वहां बेहतर प्रदर्शन करके डेनमार्क ओपन की निराशा को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। आगामी प्रतियोगिता में शीर्ष खिलाड़ियों से वापसी की उम्मीद रहेगी।