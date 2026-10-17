रायपुर: स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिम्बाब्वे ने कम स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया।

जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत में लगा झटका

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को शुरुआती ओवर में ही झटका लगा। भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ ने बेलव्ड बिजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। हालांकि, शुरुआती विकेट गिरने के बाद जिम्बाब्वे की बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया और पारी को संभालने की कोशिश की।

नंदनी शर्मा की शानदार गेंदबाजी, जिम्बाब्वे ने बनाए 114 रन

पारी के अंतिम ओवरों में शार्ने मेयर्स ने आक्रामक रुख अपनाया और अरुंधति रेड्डी के 18वें ओवर में छक्का तथा लगातार दो चौके लगाए। इससे जिम्बाब्वे का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अंतिम ओवर में नंदनी शर्मा ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर जिम्बाब्वे की पारी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। जिम्बाब्वे ने निर्धारित ओवरों में पांच विकेट खोकर 114 रन बनाए।

महज 19 रन पर भारत ने गंवाए चार विकेट

भारतीय टीम की मुश्किलें चौथे ओवर की शुरुआत में और बढ़ गईं, जब शेफाली वर्मा न्याशा ग्वांजुरा की गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गईं। इसके साथ ही भारत का स्कोर 19 रन पर चार विकेट हो गया। कुछ ही गेंदों में शीर्ष क्रम के चार प्रमुख बल्लेबाजों के आउट होने से रायपुर के मैदान पर सन्नाटा छा गया। आसान नजर आ रहा लक्ष्य अचानक भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

दीप्ति शर्मा ने बदला मैच का रुख

दीप्ति शर्मा ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने मिशेल मावुंगा की गेंद पर फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाया और न्याशा ग्वांजुरा के खिलाफ लगातार दो चौके जड़े। दीप्ति की आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने पावरप्ले के बाद मुकाबले में वापसी की और लक्ष्य के करीब पहुंचने की उम्मीदें मजबूत कीं।

निकी प्रसाद ने नाबाद रहकर भारत को दिलाई जीत

लगातार विकेट गिरने के बावजूद निकी प्रसाद ने अपना धैर्य नहीं खोया और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने एक छोर संभालकर रखा और भारतीय टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। भारत ने 115 रनों का लक्ष्य छह विकेट खोकर हासिल कर लिया और चार विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत में दीप्ति शर्मा और निकी प्रसाद की साझेदारी निर्णायक साबित हुई।

कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला?

भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रविवार, 18 अक्टूबर 2026 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा।