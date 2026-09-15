नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर नेपाल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में काठमांडू गोर्खाज की ओर से खेलते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को वॉर्नर के टीम से जुड़ने की घोषणा की। वॉर्नर ने भी वीडियो संदेश के जरिए नेपाल आने और टीम का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जाहिर किया।

वॉर्नर ने नेपाली फैंस को दिया खास संदेश

डेविड वॉर्नर ने नेपाल प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी काठमांडू गोर्खाज की ओर से जारी वीडियो में कहा, “सभी को नमस्कार। मैं नेपाल आने और काठमांडू गोर्खाज की टीम से जुड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के लिए यह बेहद कठिन समय रहा है। मुझे उम्मीद है कि नेपाल प्रीमियर लीग लोगों के चेहरों पर खुशी ला सकेगी और उन्हें एक साथ आने का मौका देगी।”

वॉर्नर ने नेपाल के क्रिकेट फैंस के जुनून की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, “मैंने यहां के जुनून और प्रशंसकों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं इसका अनुभव करने, आप सभी से मिलने और अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। तीन शहर, एक आत्मा, एक टीम और एक सपना। आयो गोर्खाली!”

काठमांडू गोर्खाज ने वॉर्नर का किया भव्य स्वागत

फ्रेंचाइजी ने वॉर्नर के टीम में शामिल होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्साह जाहिर किया। काठमांडू गोर्खाज ने लिखा, “12th वॉरियर्स, आपने इसे सच कर दिखाया। दो बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप चैंपियन। टी20 विश्व कप चैंपियन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता। तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। और आईपीएल में तीन ऑरेंज कैप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी।”

फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा, “विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक नामों में से एक अब हमारी घाटी में आ रहा है। यह हमारे 12th वॉरियर्स और नेपाल क्रिकेट के लिए है। डेविड वॉर्नर, घाटी में आपका स्वागत है।”

आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों के बीच सबसे ज्यादा रन

डेविड वॉर्नर आईपीएल इतिहास के सबसे सफल विदेशी बल्लेबाजों में शामिल हैं। उन्होंने भारतीय टी20 लीग में 184 मुकाबलों में 6,565 रन बनाए हैं। वह आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

वॉर्नर उन चुनिंदा चार खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल में 6,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, वह 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आईपीएल खिताब भी जीत चुके हैं।

आईपीएल में नहीं मिला था खरीदार

वॉर्नर को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में किसी टीम ने नहीं खरीदा था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2026 के लिए भी अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया। हालांकि, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी मांग अब भी बनी हुई है।

वॉर्नर हाल के समय में कई टी20 लीग में नजर आए हैं। वह बिग बैश लीग 2025/26 और पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में भी खेल चुके हैं। इससे पहले वह दुनिया की कई प्रमुख फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा रहे हैं।

काठमांडू गोर्खाज के अधिकारी ने जताई खुशी

काठमांडू गोर्खाज के कार्यकारी निदेशक अनुभब स्वर सिरोहिया ने वॉर्नर के साथ करार को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा, “यह पल मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बेहद खास है।”

उन्होंने आगे कहा, “डेविड वॉर्नर को काठमांडू गोर्खाज में लाना रातोंरात संभव नहीं हुआ। इसके लिए कई महीनों तक बातचीत, लगातार प्रयास और सभी लोगों के विश्वास की जरूरत पड़ी। कई मौकों पर यह मुश्किल लगा, लेकिन वॉर्नर जैसे कद के खिलाड़ी को काठमांडू का प्रतिनिधित्व करते हुए टीयू क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते देखने की संभावना ने हर प्रयास को सार्थक बना दिया।”

नेपाल क्रिकेट के विकास में योगदान की उम्मीद

सिरोहिया ने कहा कि वॉर्नर का टीम में शामिल होना केवल एक फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक खिलाड़ी या एक फ्रेंचाइजी के साथ करार से कहीं बड़ा है। अगर डेविड वॉर्नर जैसे वैश्विक सितारे को नेपाल लाने से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, समर्थकों में उत्साह बढ़ता है, नेपाल क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक ध्यान मिलता है और नेपाली क्रिकेट के विकास में किसी भी तरह का योगदान होता है, तो यह मेरे लिए सबसे सार्थक उपलब्धियों में से एक होगा।”

उन्होंने अंत में कहा, “यह नेपाली क्रिकेट के लिए है। और सबसे बढ़कर, यह नेपाल के उन सभी क्रिकेट प्रशंसकों के लिए है, जिन्हें हमेशा विश्वास रहा है कि हमारा देश और हमारा खेल सबसे बड़े मंच के हकदार हैं।”