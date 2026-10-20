पुर्तगाल: स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिलाफ पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ (FPF) ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन पर 255 यूरो (लगभग 27,154 रुपये) का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्हें 30 दिनों के लिए निलंबित भी किया गया है। यह कार्रवाई बिना अनुमति राष्ट्रीय टीम छोड़ने के मामले में की गई है। महासंघ ने सोमवार को रोनाल्डो के खिलाफ सजा की घोषणा की।

नेशंस लीग अभियान के दौरान हुआ था विवाद

यह मामला पिछले महीने UEFA नेशंस लीग अभियान के दौरान सामने आया था, जब रोनाल्डो कथित तौर पर राष्ट्रीय टीम को बीच में छोड़कर चले गए थे। इस घटना के बाद पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लबों के लिए खेल चुके हैं और पुर्तगाल के कप्तान हैं।

नवंबर में होने वाले मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे रोनाल्डो

निलंबन की कार्रवाई के बावजूद रोनाल्डो नवंबर में होने वाले UEFA नेशंस लीग के आगामी मुकाबलों के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। पुर्तगाल को डेनमार्क और वेल्स के खिलाफ दो मैच खेलने हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 30 दिनों के निलंबन की अवधि और संबंधित नियमों के आधार पर रोनाल्डो इन मुकाबलों में खेलने के योग्य होंगे। ऐसे में उनकी राष्ट्रीय टीम में वापसी पर प्रशंसकों की नजर रहेगी।

रोनाल्डो ने सजा स्वीकार करने की जताई सहमति

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पष्ट किया है कि पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ की ओर से जो भी सजा दी जाएगी, वह उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह आगे भी अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं। रोनाल्डो की इस प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि वह विवाद के बावजूद पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ अपना सफर जारी रखना चाहते हैं।

महासंघ अध्यक्ष को रोनाल्डो की वापसी का भरोसा

पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पेड्रो प्रोएंका ने रोनाल्डो के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो अब भी पुर्तगाल के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उन्हें उम्मीद है कि कप्तान अपने मतभेद सुलझाकर टीम में वापस लौट आएंगे। महासंघ अध्यक्ष के बयान से स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के बावजूद रोनाल्डो को टीम की योजनाओं में अहम माना जा रहा है।

'रोनाल्डो पुर्तगाली फुटबॉल के महान रत्न हैं'

पेड्रो प्रोएंका ने रोनाल्डो की अहमियत बताते हुए कहा, "हम पुर्तगाली फुटबॉल के अब तक के सबसे महान रत्न, हमारे कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर में हैं। हमारे कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारी टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं।"

महासंघ अध्यक्ष के इस बयान से पता चलता है कि पुर्तगाल फुटबॉल में रोनाल्डो की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जा रही है कि विवाद का समाधान होने के बाद वह राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।