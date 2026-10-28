सिडनी: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए 2025-26 का वित्तीय वर्ष शानदार रहा। इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिष्ठित Ashes सीरीज और भारत के खिलाफ सीमित ओवरों के मुकाबलों ने Cricket Australia की कमाई को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मीडिया अधिकार समझौतों से 601.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमाई की, जबकि वित्तीय वर्ष के दौरान 81.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का शुद्ध मुनाफा भी दर्ज किया।

मीडिया अधिकारों से हुई रिकॉर्ड कमाई

Cricket Australia ने बुधवार को बताया कि 2025-26 वित्तीय वर्ष में मीडिया अधिकारों से 601.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 423 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड कमाई हुई। इसके साथ ही संस्था ने 81.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। यह प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले बड़ी वापसी को दर्शाता है।

पिछले साल हुआ था करोड़ों का नुकसान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 2024-25 वित्तीय वर्ष में 11.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 7.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि, इस बार इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज और भारत के खिलाफ सीमित ओवरों के मुकाबलों से संस्था की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मीडिया अधिकारों, व्यावसायिक साझेदारियों और मैच के दिन होने वाली कमाई ने रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई।

Ashes सीरीज ने बढ़ाया दर्शकों का उत्साह

इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू Ashes सीरीज के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की जबरदस्त मौजूदगी देखने को मिली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, सीरीज के दौरान 18 दिनों में कुल 8,59,580 दर्शक मैच देखने पहुंचे। इस दौरान प्रति दिन औसतन 47,754 दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई। दर्शकों की इस बड़ी संख्या ने टिकट बिक्री और मैच के दिन होने वाली कमाई को नई ऊंचाई दी।

ऑस्ट्रेलियाई टीमों का मैदान पर भी शानदार प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को 4-1 से हराकर Ashes ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार ICC महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। मैदान पर मिली इन सफलताओं ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए शानदार माहौल तैयार किया।

भारत के खिलाफ सीरीज से भी हुआ फायदा

पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की, जबकि भारतीय टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीती। दोनों टीमों के बीच मुकाबलों में दर्शकों की दिलचस्पी और प्रसारण अधिकारों की अहमियत ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की व्यावसायिक कमाई को मजबूत करने में योगदान दिया।

आने वाले दो वित्तीय वर्षों में नुकसान का अनुमान

रिकॉर्ड कमाई के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भविष्य को लेकर सतर्कता जताई है। संस्था के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौरों के कार्यक्रम में बदलाव और मीडिया अधिकारों से मिलने वाली आय में चक्रीय उतार-चढ़ाव के कारण 2026-27 और 2027-28 वित्तीय वर्षों में नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे में मौजूदा वित्तीय सफलता को बनाए रखना संस्था के लिए अहम चुनौती होगी।

दर्शकों की रिकॉर्ड मौजूदगी से मजबूत हुई स्थिति

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि 2025-26 के वित्तीय परिणाम मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन, दर्शकों की रिकॉर्ड मौजूदगी और राष्ट्रीय टीमों की अंतरराष्ट्रीय सफलताओं का नतीजा हैं। Ashes जैसी प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज और भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ मुकाबलों ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह फायदा पहुंचाया है।