नई दिल्ली : ACC महिला एशिया कप 2026 अब अपने निर्णायक दौर में है और भारत के खिताब जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसे में ट्रॉफी देने की रस्म को लेकर विवाद की आशंका बन रही है क्योंकि खबर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी दुबई में होने वाले इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में शामिल होंगे। पिछले साल पुरुषों के एशिया कप की तरह ही ACC प्रमुख नकवी (जो पाकिस्तान के संघीय गृह और नारकोटिक्स कंट्रोल मंत्री भी हैं) फाइनल के बाद जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे जिससे फिर से पंगा खड़ा हो सकता है।

पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल 'जियो सुपर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकवी 13 सितंबर को इस टूर्नामेंट के फाइनल में शामिल होने के लिए दुबई जाएंगे और समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले साल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पुरुषों के एशिया कप फाइनल के दौरान नकवी एक बड़े विवाद का केंद्र बन गए थे। उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन भारत ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान भारत में सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन करता है।

भारतीय टीम ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जारूनी से ट्रॉफी लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन कहा जाता है कि नकवी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब नकवी मंच पर आए तो भारतीय टीम ने साफ कर दिया कि वे उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। कुछ ही देर बाद ट्रॉफी को चुपचाप वहां से हटा दिया गया, जिससे विजेता टीम को उनका इनाम नहीं मिल पाया।

हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम के खिताब जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है क्योंकि वे बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंची हैं। भारत ने पाकिस्तान पर 7 विकेट से शानदार जीत के साथ अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की। उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट कर दिया और फिर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। अगर भारत खिताब जीतता है, तो इस बात की संभावना कम ही है कि हरमनप्रीत और उनकी टीम नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेगी।