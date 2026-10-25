अहमदाबाद: कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मुकाबलों में भारतीय पुरुष टीम ने युगांडा को 44-30 से हराया, जबकि महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 32-16 से जीत दर्ज की। दोनों टीमों ने रेडिंग और डिफेंस में दमदार खेल दिखाकर भारतीय कबड्डी की ताकत का प्रदर्शन किया।

भारतीय महिला टीम ने सिंगापुर को 32-16 से हराया

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने सिंगापुर के खिलाफ मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। भारत ने 32-16 के अंतर से जीत हासिल की। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने शुक्रवार को मलेशिया को 73-13 से हराकर चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत की थी।

लगातार दूसरी जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत शुरुआत जारी रखी। टीम ने रेडिंग के साथ-साथ डिफेंस में भी अच्छा प्रदर्शन किया और सिंगापुर को मुकाबले में वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया।

साक्षी, रेणुका और अनु कुमारी ने रेडिंग में दिखाया दम

सिंगापुर के खिलाफ भारतीय टीम की ओर से साक्षी ने रेडिंग में छह पॉइंट हासिल किए। रेणुका चौधरी और अनु कुमारी ने चार-चार पॉइंट का योगदान दिया, जबकि कप्तान निधि शर्मा ने तीन पॉइंट जुटाए। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भारत को अंक जुटाने में मदद की।

भारतीय महिला टीम ने कुल 19 रेड पॉइंट हासिल किए। इसके अलावा टीम को नौ टैकल पॉइंट और चार ऑल-आउट पॉइंट मिले। रेडिंग और डिफेंस के बीच बेहतर तालमेल ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

डिफेंस में सुमन साहू का शानदार प्रदर्शन

भारतीय महिला टीम की डिफेंस में सुमन साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चार टैकल पॉइंट हासिल किए, जबकि मुस्कान शर्मा ने दो पॉइंट का योगदान दिया। रिया कुमारी, सभाई गढ़वी और उप-कप्तान रितु मिठारवाल ने भी एक-एक पॉइंट हासिल किया।

दूसरी ओर, सिंगापुर की टीम ने अपने सभी 16 अंक रेडिंग के जरिए जुटाए। हालांकि, सिंगापुर की खिलाड़ी एक भी सफल टैकल पॉइंट हासिल नहीं कर सकीं। डिफेंस में इस अंतर ने मुकाबले में भारत की स्थिति मजबूत बनाए रखी और टीम को आसान जीत दिलाने में मदद की।

भारतीय पुरुष टीम ने युगांडा को 44-30 से हराया

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने भी अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में युगांडा को 44-30 से हराकर जीत दर्ज की। भारत ने मुकाबले में आक्रामक रेडिंग के साथ मजबूत डिफेंस का प्रदर्शन किया और युगांडा को पीछे रखा।

भारतीय पुरुष टीम ने शुक्रवार को इंग्लैंड को 46-26 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। युगांडा के खिलाफ जीत के बाद टीम ने लगातार दूसरी सफलता हासिल की और टूर्नामेंट में अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा।

रविवार को युगांडा और मलेशिया से भिड़ेंगी भारतीय टीमें

कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय टीमों के अगले मुकाबले रविवार को खेले जाएंगे। महिला टीम का सामना युगांडा से होगा, जबकि पुरुष टीम मलेशिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।

दोनों भारतीय टीमें अब तक अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुकी हैं। ऐसे में अगले मैचों में भी टीमों की कोशिश अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने और जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने की होगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए रेडिंग और डिफेंस में निरंतरता बनाए रखना अहम रहेगा।