न्यूयॉर्क: अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने शानदार वापसी करते हुए पांचवीं वरीयता प्राप्त मिर्रा आंद्रीवा को हराकर US Open 2026 के महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 2023 की चैंपियन गॉफ ने दो मैच प्वाइंट बचाते हुए 2-6, 7-6 (7), 6-2 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ वह दूसरी बार US Open के सेमीफाइनल में पहुंची हैं।

पहले सेट में आंद्रीवा का दबदबा

आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए क्वार्टरफाइनल मुकाबले में आंद्रीवा ने शुरुआत से ही गॉफ पर दबाव बनाया। उन्होंने पहला सेट 6-2 से अपने नाम कर अमेरिकी खिलाड़ी को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि, गॉफ ने इसके बाद शानदार वापसी की और मुकाबले को निर्णायक सेट तक ले गईं।

टाई-ब्रेक में गॉफ ने बचाए दो मैच प्वाइंट

दूसरे सेट का टाई-ब्रेक मुकाबले का सबसे रोमांचक पल रहा। आंद्रीवा अपनी सर्विस पर मैच प्वाइंट हासिल करने में सफल रही थीं और गॉफ के सामने बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। इसके बावजूद गॉफ ने अपना धैर्य बनाए रखा और दोनों मैच प्वाइंट बचाकर सेट को अपने नाम किया।

टाई-ब्रेक में 4-3 के स्कोर पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 39 शॉट की लंबी रैली भी देखने को मिली। गॉफ ने इस रैली का अंत शानदार ड्रॉप-शॉट विनर के साथ किया। इस पॉइंट ने उन्हें जरूरी लय दी और इसके बाद उन्होंने आंद्रीवा के दोनों मैच प्वाइंट बचाकर मुकाबले में वापसी कर ली।

निर्णायक सेट में गॉफ ने दिखाया दम

दूसरा सेट जीतने के बाद गॉफ ने निर्णायक सेट में पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने तीसरा सेट 6-2 से जीतकर दो घंटे 19 मिनट चले मुकाबले को अपने नाम किया। WTA के अनुसार, आंद्रीवा के खिलाफ गॉफ का रिकॉर्ड अब 6-0 हो गया है।

लगातार 11वीं जीत, 22 मैचों में 20 जीत

इस जीत के साथ गॉफ की लगातार जीत का सिलसिला 11 मुकाबलों तक पहुंच गया है। विंबलडन से अब तक खेले गए अपने पिछले 22 मैचों में उन्होंने 20 मुकाबले जीते हैं। इस दौरान वह लगातार चार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में भी सफल रही हैं। गॉफ ने इस सीजन में 12वीं बार पिछड़ने के बाद मुकाबला अपने नाम किया है। WTA टूर पर इस मामले में वह अपनी हमवतन जेसिका पेगुला के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।

सेमीफाइनल में एलेना रिबाकिना से होगा मुकाबला

अब सेमीफाइनल में गॉफ का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रिबाकिना से होगा। रिबाकिना ने क्वार्टरफाइनल में झेंग किनवेन को हराया और इसी जीत के साथ दुनिया की नंबर-1 रैंकिंग भी हासिल कर ली। रिबाकिना आधिकारिक तौर पर सोमवार को विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचेंगी। वह अपने करियर के तीसरे ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में हैं।

गॉफ और रिबाकिना के बीच बराबरी का रिकॉर्ड

गॉफ और रिबाकिना के बीच यह तीसरी भिड़ंत होगी। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक एक-एक मुकाबला जीता है। इस साल टोरंटो सेमीफाइनल में दोनों की पिछली भिड़ंत हुई थी, जिसमें रिबाकिना ने जीत दर्ज की थी।

दूसरे सेमीफाइनल में सबालेंका-पेगुला आमने-सामने

महिला एकल का दूसरा सेमीफाइनल शीर्ष वरीयता प्राप्त और लगातार दो बार की चैंपियन आर्यना सबालेंका तथा तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला के बीच खेला जाएगा। सबालेंका का पेगुला के खिलाफ आमने-सामने का रिकॉर्ड 9-4 है। हालांकि, दोनों की पिछली भिड़ंत में पेगुला ने बर्लिन सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी। दोनों के बीच पिछले चार मुकाबले तीन सेट तक गए हैं, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने दो-दो मैच जीते हैं।

सबालेंका की नजर US Open की हैट्रिक पर

सबालेंका लगातार तीसरी बार US Open का खिताब जीतकर इतिहास रचने की कोशिश में हैं। वहीं, पेगुला लगातार तीसरे साल न्यूयॉर्क के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। हालांकि, उन्हें अभी भी अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब का इंतजार है।