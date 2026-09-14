नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को श्रीलंका को 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप ट्रॉफी जीती। हालांकि, खिताबी जीत के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन समारोह में हुए विवाद ने इस शानदार उपलब्धि को सुर्खियों में ला दिया।

भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया। अब भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने इस फैसले पर टीम और BCCI के रुख को स्पष्ट किया है।

फाइनल में भारत की शानदार जीत

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 183 रन बनाए। टीम की सलामी बल्लेबाजों शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 111 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।

भारत ने मुकाबला 72 रनों से जीतकर खिताब अपने नाम किया। लेकिन इसके बाद होने वाला पुरस्कार समारोह करीब एक घंटे की देरी के कारण विवादों में घिर गया।

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारत का इनकार

मोहसिन नकवी, जो ACC चेयरमैन होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री और PCB चेयरमैन भी हैं, भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए समारोह में मौजूद थे। हालांकि, भारतीय महिला टीम ने औपचारिक पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं लिया और नकवी से ट्रॉफी या पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

यह घटनाक्रम पुरुष एशिया कप के दौरान सामने आए विवाद की याद दिलाता है। उस समय भी भारतीय पुरुष टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। महिला टीम के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

BCCI के फैसले के साथ खड़ी है टीम

भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने स्पष्ट किया कि टीम BCCI के फैसले का समर्थन करती है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मजूमदार ने कहा, 'यह फैसला BCCI ने लिया है और हम इसके साथ खड़े हैं।'

उनके इस बयान से साफ है कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी स्वीकार नहीं करने का फैसला अकेले नहीं लिया, बल्कि वह बोर्ड के रुख के साथ पूरी तरह सहमत थी।

'हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो चुका है'

अमोल मजूमदार ने कहा कि भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट का असली महत्व चैंपियन बनना है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। हम चैंपियन हैं। हमारे लिए यही काफी है। बड़े बोर्ड पर भी लिखा था कि भारत एशिया कप 2026 का चैंपियन है।"

कोच के इस बयान में टीम की प्राथमिकता साफ दिखाई दी। भारतीय टीम ने पुरस्कार समारोह से ज्यादा मैदान पर हासिल की गई जीत और खिताब को महत्व दिया।

अब एशियन गेम्स पर नजर

मजूमदार ने आगे कहा कि महिला एशिया कप का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है और टीम अब अगले बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। हमें खुशी है कि हम चैंपियन बने हैं। अब हम एशियन गेम्स की ओर देख रहे हैं।' भारतीय टीम की नजर अब एशियन गेम्स 2026 पर है, जहां वह इसी आत्मविश्वास और लय के साथ उतरना चाहेगी।

श्रीलंका की कप्तान ने लिया उपविजेता पुरस्कार

पुरस्कार समारोह के दौरान श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने मोहसिन नकवी से उपविजेता पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद समारोह भारतीय टीम की गैरमौजूदगी में समाप्त हो गया। भारतीय खिलाड़ी बाद में मैदान पर एक साथ नजर आईं और उन्होंने टीम फोटो खिंचवाकर अपनी खिताबी जीत का जश्न मनाया। इस दौरान खिलाड़ियों ने मैदान पर ही अपनी सफलता का जश्न मनाया और ट्रॉफी विवाद के बीच अपनी उपलब्धि को खास बनाया।

विवाद के बीच भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन विवाद के बावजूद भारतीय महिला टीम की उपलब्धि कम नहीं हुई। श्रीलंका पर 72 रनों की जीत के साथ भारत ने महिला एशिया कप का अपना आठवां खिताब जीता, जो टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड है। अब अमोल मजूमदार और उनकी टीम की नजर एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने पर होगी। कोच के बयान से स्पष्ट है कि टीम विवाद से आगे बढ़कर अपनी आगामी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।