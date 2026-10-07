बीजिंग : छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्वियातेक ने अमेरिकी टीनएजर इवा जोविच के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए चाइना ओपन के क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई। बुधवार को अपने करियर की पहली भिड़ंत में उन्होंने 18 साल की जोविच को 6-1, 6-3 से हराया। स्वियातेक को जीत हासिल करने में सिर्फ़ एक घंटा 36 मिनट लगे। दूसरे सेट में जोविच की तरफ़ से थोड़ी वापसी की कोशिश के बावजूद उन्होंने मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा।

पोलिश स्टार ने लगभग तुरंत ही अपना दबदबा बना लिया और शुरुआती पाँच गेम तेज़ी से जीत लिए। छठे गेम में दो सेट पॉइंट बचाने के बाद जोविच ने आखिरकार अपना खाता खोला, लेकिन स्वियातेक शांत रहीं और आखिरकार अपने पाँचवें मौके पर सेट जीत लिया। दुनिया में करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग तक पहुँचीं जोविच ने दूसरे सेट की शुरुआत में ज़्यादा आक्रामक खेल दिखाया। स्वियातेक ने शुरुआती गेम में ब्रेक किया और 2-0 की बढ़त बना ली, लेकिन टीनएजर ने अपने ग्राउंडस्ट्रोक में बेहतर गहराई हासिल की और जल्द ही बराबरी कर ली।

अगले गेम में दो ब्रेक पॉइंट बचाकर 3-2 की बढ़त बनाने के बाद मोमेंटम कुछ देर के लिए जोविच की तरफ़ चला गया। हालांकि, स्वियातेक ने अहम मोड़ पर फिर से नियंत्रण हासिल किया और अमेरिकी खिलाड़ी की सर्विस लगातार दो बार ब्रेक करके मैच को अपनी पकड़ में कर लिया। इस नतीजे के साथ जोविच का लगातार छह मैचों की जीत का सिलसिला थम गया। अमेरिकी खिलाड़ी पिछले महीने ग्वाडलजारा का खिताब जीतने के बाद काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ बीजिंग पहुँची थीं। स्वियातेक के लिए, यह जीत सीज़न के प्रमुख हार्ड-कोर्ट इवेंट में उनके आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखती है और अंतिम आठ में एक और बड़ी चुनौती के लिए मंच तैयार करती है।

पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 का अगला मुक़ाबला तीसरी सीड कोको गॉफ़ या 13वीं सीड एलिस मर्टेंस से होगा। स्वियातेक का दोनों संभावित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ़ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है; गॉफ़ के खिलाफ़ उन्हें 11-5 की बढ़त हासिल है और मर्टेंस के खिलाफ़ उनका रिकॉर्ड 2-0 का है। हालांकि, गॉफ के साथ संभावित मुकाबले में एक खास कहानी भी जुड़ी होगी। जहां स्वाटेक ने उनके बीच हुए पिछले 16 मुकाबलों में से 11 जीते हैं, वहीं गॉफ ने पिछले चार मुकाबले सीधे सेटों में जीते हैं। जोविच को सीधे सेटों में हराने के बाद, स्वाटेक अब बीजिंग में अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए गॉफ और मर्टेंस के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता का इंतज़ार कर रही हैं।