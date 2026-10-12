बीजिंग: चीन की स्टार टेनिस खिलाड़ी झेंग किनवेन ने बीजिंग में खेले गए 2026 चाइना ओपन के महिला एकल फाइनल में रूस की मिर्रा आंद्रीवा को सीधे सेटों में हराकर इतिहास रच दिया। झेंग ने यह मुकाबला 7-5, 6-4 से अपने नाम किया और करियर का पहला WTA 1000 खिताब जीत लिया। घरेलू दर्शकों के सामने मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद झेंग भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

झेंग किनवेन ने पहली बार जीता WTA 1000 खिताब

झेंग किनवेन के लिए चाइना ओपन का खिताब करियर की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मिर्रा आंद्रीवा को हराकर पहली बार WTA 1000 टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ झेंग चाइना ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली चीनी खिलाड़ी बन गई।

घरेलू दर्शकों के सामने जीतकर भावुक हुई झेंग

बीजिंग में अपने घरेलू दर्शकों के सामने खिताब जीतना झेंग के लिए बेहद खास पल रहा। मैच समाप्त होने के बाद वह भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अपने शहर में दर्शकों के सामने खिताब जीतना हमेशा से उनके सपनों में शामिल रहा है। झेंग ने जीत के बाद कहा, 'यह एहसास अविश्वसनीय है। बीजिंग में अपने घरेलू दर्शकों के सामने खिताब जीतना हमेशा से मेरे सपनों में से एक रहा है।'

पहले सेट में पिछड़ने के बाद झेंग ने की शानदार वापसी

फाइनल की शुरुआत में मिर्रा आंद्रीवा ने झेंग पर दबाव बनाया और उनकी सर्विस तोड़कर बढ़त हासिल की। रूसी खिलाड़ी ने बेसलाइन से दमदार शॉट लगाते हुए चीनी खिलाड़ी को लगातार चुनौती दी। हालांकि, झेंग ने धैर्य बनाए रखा और मुकाबले में वापसी के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने पहले सेट में तीन सेट पॉइंट बचाकर स्कोर 5-5 से बराबर किया और फिर लगातार दो गेम जीतकर पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में निर्णायक ब्रेक से झेंग ने पक्की की जीत

पहला सेट जीतने के बाद झेंग ने दूसरे सेट में भी अपनी लय बनाए रखी। दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती गेमों में अपनी सर्विस बचाकर मुकाबले को बराबरी पर रखा। निर्णायक मोड़ नौवें गेम में आया, जब झेंग ने शानदार डाउन-द-लाइन शॉट लगाकर आंद्रीवा की सर्विस तोड़ी और 5-4 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद मैच जीतने के लिए सर्विस करते समय झेंग से डबल फॉल्ट हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत वापसी करते हुए ऐस लगाया और अपने पहले ही मैच पॉइंट पर मुकाबला 6-4 से जीत लिया।

'एक-एक अंक पर ध्यान देना था, हार नहीं माननी थी'

खिताबी मुकाबले के बाद झेंग किनवेन ने स्वीकार किया कि आंद्रीवा के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि शुरुआती सर्विस टूटने के बाद उन्हें हर अंक पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। लगातार मुकाबले खेलने के कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थीं, लेकिन घरेलू दर्शकों के समर्थन ने उन्हें संघर्ष जारी रखने की ताकत दी।

झेंग ने कहा, 'आज का मुकाबला बेहद कठिन था। मिर्रा एक शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने शुरुआत में ही मेरी सर्विस तोड़ दी थी। मुझे बस एक समय में एक अंक पर ध्यान देना था और खुद से कहते रहना था कि डटे रहना है और कभी हार नहीं माननी है।'

चोट से जूझने के बाद झेंग ने की शानदार वापसी

चाइना ओपन का खिताब झेंग के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका करियर चोट की वजह से प्रभावित रहा था। पेरिस 2024 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वह दाहिनी कोहनी की लगातार परेशानी से जूझती रहीं। जुलाई 2025 में उनकी सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें अपनी फिटनेस और खेल में वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान उनकी विश्व रैंकिंग 2024 में करियर के सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान से गिरकर जून 2026 के मध्य में 160वें स्थान तक पहुंच गई थी।

झेंग ने अपनी टीम और प्रशंसकों को दिया जीत का श्रेय

खिताब जीतने के बाद झेंग ने अपनी टीम के सदस्यों और प्रशंसकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीते साल उनके लिए बेहद मुश्किल रहे और इस दौरान टीम के समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। झेंग ने माना कि चोट से वापसी के सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार मेहनत और सहयोग ने उन्हें फिर से खिताब जीतने की स्थिति में पहुंचाया।

झेंग ने कहा, 'मैं इस पूरे सफर में मेरा साथ देने के लिए अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरा पिछला साल बेहद कठिन रहा है और मैं आपके समर्थन के बिना यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकती थी।'

मिर्रा आंद्रीवा पहली बार चाइना ओपन का फाइनल हार गई

मिर्रा आंद्रीवा पहली बार चाइना ओपन के महिला एकल फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन शानदार शुरुआत के बावजूद वह खिताब जीतने में नाकाम रहीं। हालांकि, बीजिंग में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा और इस टूर्नामेंट के बाद उनकी रैंकिंग में सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, आंद्रीवा विश्व रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली हैं। आंद्रीवा ने मैच के बाद कहा, 'मुझे बीजिंग में खेलना बहुत पसंद है, इसलिए यहां मेरा समय बेहद शानदार रहा।'