नई दिल्ली: पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने मौजूदा दौर की अपनी पसंदीदा वनडे वर्ल्ड XI का ऐलान कर दिया है। उनकी इस टीम में भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों को जगह मिली है। हालांकि, श्रेयस अय्यर, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम में शामिल नहीं किया गया। पुजारा की इस पसंद ने क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी है।

रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग की जिम्मेदारी

चेतेश्वर पुजारा ने अपनी ODI वर्ल्ड XI में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बतौर सलामी जोड़ी चुना है। दोनों खिलाड़ियों का आक्रामक अंदाज और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता उन्हें इस भूमिका के लिए मजबूत विकल्प बनाती है। पुजारा ने रोहित को टीम की कप्तानी भी सौंपी है, जिससे साफ है कि वह उनके अनुभव और नेतृत्व पर भरोसा करते हैं।

नंबर-3 पर विराट कोहली, नंबर-4 पर जो रूट

पुजारा की टीम में विराट कोहली को तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट चौथे स्थान पर हैं। कोहली का वनडे क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड और दबाव में रन बनाने की क्षमता उन्हें इस क्रम का अहम हिस्सा बनाती है। वहीं, रूट की तकनीक और निरंतरता मध्यक्रम को मजबूती देती है। दोनों खिलाड़ियों से टीम को स्थिरता और बड़े स्कोर की उम्मीद होगी।

केएल राहुल और शाई होप को भी मिली जगह

विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल को पांचवें नंबर पर शामिल किया गया है, जबकि वेस्टइंडीज के शाई होप छठे स्थान पर हैं। राहुल मध्यक्रम में बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। दूसरी ओर, होप अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और लंबी पारियां खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पुजारा की टीम में इन दोनों की मौजूदगी बल्लेबाजी क्रम को संतुलन देती है।

गेंदबाजी में बुमराह, कुलदीप, मैट हेनरी और सील्स

पुजारा ने गेंदबाजी विभाग में भारत के जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को चुना है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जयडेन सील्स को भी टीम में शामिल किया गया है। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुलदीप की कलाई की स्पिन मध्य ओवरों में विकेट दिला सकती है। हेनरी और सील्स तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देते हैं।

श्रेयस अय्यर, हैरी ब्रूक और सूर्यकुमार यादव बाहर

पुजारा की टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली, जबकि वह भारत के वनडे मध्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को भी बाहर रखा गया है, जिन्होंने हाल ही में वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस टीम में शामिल नहीं हैं। युवा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी जगह नहीं मिली और पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं है।

चेतेश्वर पुजारा की मौजूदा ODI वर्ल्ड XI

शुभमन गिल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, जो रूट, शाई होप, केएल राहुल (विकेटकीपर), मार्को यानसन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मैट हेनरी, जयडेन सील्स।