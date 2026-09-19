समरकंद (उज़्बेकिस्तान): ( निकलेश जैन) 46वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के दूसरे राउंड में 17 सितंबर को भारतीय पुरुष टीम को इंडोनेशिया के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, हालांकि टीम ने आखिरकार मुकाबला 2.5-1.5 से अपने नाम कर लिया। वहीं महिला टीम ने फिनलैंड को 3.5-0.5 से रौंदते हुए दूसरी जीत दर्ज की।

पुरुष टीम के मुकाबले में शीर्ष बोर्ड पर प्रज्ञानानंद का सामना इंडोनेशिया के अनुभवी जीएम सुसांतो मेगारांतो से ड्रॉ पर छूटा। तीसरे और चौथे बोर्ड पर भी गुकेश डी और विदित संतोष गुजराती अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ ड्रॉ ही निकाल पाए। ऐसे में टीम की जीत का सारा दारोमदार दूसरे बोर्ड पर निहाल सरीन पर टिका रहा, जिन्होंने आईएम आरिफ अब्दुल हाफ़िज़ को हराकर भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई और टीम को 2.5-1.5 से जीत तक पहुंचाया। हालांकि एक समय निहाल खेल में बेहद मुश्किल स्थिति में पहुँच गए थे पर उनके विरोधी स्थिति का सही आकलन नहीं कर सके और निहाल नें टीम के लिए एक बेहद खास जीत दर्ज की।

महिला टीम ने इसके उलट फिनलैंड के खिलाफ दबदबे भरा प्रदर्शन किया। पहले बोर्ड पर वैशाली रमेशबाबु का मुकाबला डब्ल्यूआईएम अनास्तासिया कीनानेन के साथ ड्रॉ पर रहा, लेकिन बाकी तीनों बोर्ड पर भारत ने जीत दर्ज की - दिव्या देशमुख ने जोहाना पासिकांगस को, वंतिका अग्रवाल ने सारा-ओलिविया सिप्पोला को और सविता श्री बी ने हेल्या लेह्तिनेन को हराया। इस तरह कप्तान मिश्रा स्वयंस की टीम ने मुकाबला 3.5-0.5 से जीता।

अन्य मुकाबलों में भी बड़ी टीमों का दबदबा जारी रहा। पुरुष वर्ग में उज़्बेकिस्तान ने पेरू को 3.5-0.5 से हराया, जिसमें नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, जावोखिर सिंदारोव और शम्सिद्दीन वोखिदोव ने जीत दर्ज की जबकि मुख़िद्दीन मदामिनोव का मुकाबला ड्रॉ रहा। अमेरिका को मंगोलिया से 2.5-1.5 से संघर्षपूर्ण जीत मिली, जिसमें फैबियानो कारुआना और लेवोन आरोनियन ने जीत दर्ज की, हांस मोके नीमन का मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि अवोंडर लियांग को हार का सामना करना पड़ा। चीन ने चिली को 3-1 से हराया, जिसमें वेई यी और कोंग शियांगरुई ने जीत दर्ज की जबकि डिंग लिरेन और जू शियांग्यू के मुकाबले ड्रॉ रहे।

महिला वर्ग में मेजबान उज़्बेकिस्तान ने इक्वाडोर को 4-0 से क्लीन स्वीप किया, जबकि जॉर्जिया और मोंटेनेग्रो के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर छूटा।

दूसरे राउंड के बाद भारत की दोनों टीमें दो-दो जीत के साथ आगे बढ़ रही हैं। महिला टीम का प्रदर्शन अब तक बेहद दमदार रहा है, जबकि पुरुष टीम को शीर्ष बोर्डों पर अपनी बढ़त को जीत में बदलने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी।