चेन्नई: भारतीय टेनिस के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत जल्द ही WTA के मुख्य टूर कैलेंडर से बाहर हो जाएगा। ऐसे में सोमवार से शुरू होने वाला चेन्नई ओपन भारत में फिलहाल आखिरी WTA 250 टूर्नामेंट होगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों वैष्णवी अडकर, सहज यमलापल्ली और माया राजेश्वरन रेवती के पास घरेलू दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने का आखिरी बड़ा मौका होगा।

भारत में आखिरी बार होगा WTA 250 टूर्नामेंट

चेन्नई ओपन का यह तीसरा और फिलहाल आखिरी संस्करण होगा। भारत में इससे पहले 2022 और 2025 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अब भारत WTA के मुख्य टूर कैलेंडर में अपनी जगह गंवाने जा रहा है। ऐसे में भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण हो गया है। घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के साथ-साथ खिलाड़ियों के पास कीमती रैंकिंग अंक हासिल करने का अवसर भी रहेगा।

वैष्णवी, सहज और माया को वाइल्ड कार्ड से मिला मौका

इस टूर्नामेंट के सिंगल्स मेन ड्रॉ में तीन भारतीय खिलाड़ियों वैष्णवी अडकर, सहज यमलापल्ली और माया राजेश्वरन रेवती को वाइल्ड कार्ड के जरिए जगह मिली है। तीनों खिलाड़ियों की मौजूदा रैंकिंग टॉप-300 से बाहर है, जिसके कारण उन्हें सीधे WTA 250 टूर्नामेंट में खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। ऐसे में चेन्नई ओपन उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अहम मंच होगा।

17 साल की माया राजेश्वरन पर रहेंगी खास निगाहें

भारतीय टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी 17 वर्षीय माया राजेश्वरन रेवती के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास होगा। वह फिलहाल विश्व रैंकिंग में 500 से बाहर हैं। माया ने अक्टूबर में नाइजीरिया के लागोस में आयोजित W35 टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला प्रोफेशनल सिंगल्स खिताब हासिल किया था। फाइनल में उन्होंने स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को 6-4, 6-2 से हराया था। खास बात यह रही कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया। उन्होंने लागोस में डबल्स का खिताब भी जीता था।

भारतीय खिलाड़ियों के सामने दूसरे दौर से आगे बढ़ने की चुनौती

चेन्नई ओपन के पिछले दो संस्करणों में कोई भी भारतीय खिलाड़ी दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाई थी। 2022 और 2025 में भारतीय खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही बाहर होना पड़ा था। ऐसे में इस बार घरेलू दर्शकों को वैष्णवी, सहज और माया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तीनों खिलाड़ियों के लिए सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही नहीं, बल्कि मजबूत विदेशी खिलाड़ियों को चुनौती देना भी महत्वपूर्ण होगा।

पहले दौर में किससे भिड़ेंगी भारतीय खिलाड़ी?

चेन्नई ओपन के पहले दौर में भारतीय खिलाड़ियों को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

वैष्णवी अडकर: ब्रिटेन की जोडी बुरेज से मुकाबला करेंगी, जिनकी रैंकिंग 471 है।

सहज यमलापल्ली: स्विट्जरलैंड की सिमोना वाल्टर्ट से भिड़ेंगी, जो विश्व रैंकिंग में 128वें स्थान पर हैं।

माया राजेश्वरन रेवती: पोलैंड की आठवीं वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर 106 कैटार्जिना कावा के खिलाफ उतरेंगी।