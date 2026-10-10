नई दिल्ली: भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2026-27 का आगाज 11 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस सीजन में कुल 38 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। टूर्नामेंट के पहले दौर में एलीट और प्लेट ग्रुप को मिलाकर 19 मुकाबले खेले जाएंगे। चार दिवसीय प्रारूप में होने वाली इस प्रतियोगिता में कई भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी-अपनी राज्य टीमों का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे।

युवा और स्टार खिलाड़ियों का मिश्रण

मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से शुरुआती दौर के मुकाबलों का रोमांच बढ़ने की उम्मीद है। रणजी ट्रॉफी युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का मंच होने के साथ-साथ अनुभवी क्रिकेटरों को लाल गेंद से खेलने का मौका भी देती है। आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों को देखते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की भी नजर रह सकती है।

डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर के सामने मध्य प्रदेश की चुनौती

पिछले सीजन की चैंपियन जम्मू-कश्मीर की टीम अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के खिलाफ करेगी। यह मुकाबला श्रीनगर में खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर उतरने वाली जम्मू-कश्मीर की टीम जीत के साथ नए सीजन का आगाज करना चाहेगी। हालांकि, ईरानी कप में मिली हार के बाद टीम के लिए वापसी करना अहम होगा।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 का फॉर्मेट क्या होगा?

रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में कुल 38 टीमों को पांच ग्रुप में बांटा गया है। इनमें चार एलीट ग्रुप होंगे, जिनमें प्रत्येक में आठ टीमें शामिल हैं। इसके अलावा प्लेट ग्रुप में छह टीमें खेलेंगी। पूरे टूर्नामेंट में कुल 138 मुकाबले निर्धारित हैं। प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित होगी। इन दोनों चरणों के बीच घरेलू सीमित ओवरों के टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेले जाएंगे।

एलीट ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। वहीं, प्लेट ग्रुप की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्लेट ग्रुप के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों को अगले सीजन के लिए प्रमोशन मिलेगा।

रणजी ट्रॉफी 2026-27: सभी ग्रुप की टीमें

एलीट ग्रुप A: बिहार, बड़ौदा, गोवा, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और विदर्भ।

एलीट ग्रुप B: आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र और त्रिपुरा।

एलीट ग्रुप C: बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और सर्विसेज।

एलीट ग्रुप D: चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, राजस्थान, रेलवे, तमिलनाडु और उत्तराखंड।

प्लेट ग्रुप: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम।

रणजी ट्रॉफी 2026-27: पहले राउंड का पूरा शेड्यूल और वेन्यू

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले राउंड के मुकाबले 11 से 14 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। शुरुआती दौर में एलीट और प्लेट ग्रुप की 38 टीमें खिताब की दौड़ में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यहां देखें सभी मुकाबलों की पूरी सूची और उनके आयोजन स्थल।

सिक्किम बनाम मेघालय: रंगपो

आंध्र प्रदेश बनाम कर्नाटक: मुलापाडु

अरुणाचल प्रदेश बनाम नागालैंड: अहमदाबाद

बंगाल बनाम दिल्ली: कल्याणी

बिहार बनाम उत्तर प्रदेश: राजगीर

गोवा बनाम बड़ौदा: पणजी

गुजरात बनाम ओडिशा: अहमदाबाद

हरियाणा बनाम हिमाचल प्रदेश: रोहतक

हैदराबाद बनाम त्रिपुरा: हैदराबाद

जम्मू-कश्मीर बनाम मध्य प्रदेश: श्रीनगर

झारखंड बनाम केरल: जमशेदपुर

मिजोरम बनाम मणिपुर: नाडियाड

मुंबई बनाम चंडीगढ़: मुंबई

पंजाब बनाम असम: मुल्लांपुर

रेलवे बनाम उत्तराखंड: CCI, मुंबई

राजस्थान बनाम तमिलनाडु: जयपुर

सौराष्ट्र बनाम छत्तीसगढ़: राजकोट

सर्विसेज बनाम महाराष्ट्र: नई दिल्ली

विदर्भ बनाम पुडुचेरी: नागपुर

अरुणाचल प्रदेश बनाम नागालैंड मुकाबले पर अनिश्चितता

रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच होने वाले प्लेट ग्रुप मुकाबले को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के दो गुटों के बीच जारी कानूनी विवाद के कारण अरुणाचल प्रदेश की भागीदारी पर सवाल उठे हैं।

खिलाड़ियों के लिए क्यों अहम है रणजी ट्रॉफी का नया सीजन?

रणजी ट्रॉफी का नया सीजन घरेलू खिलाड़ियों को लंबे प्रारूप में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर देगा। बल्लेबाजों के लिए लंबे समय तक क्रीज पर टिकना, कठिन परिस्थितियों में रन बनाना और गेंदबाजों के लिए लगातार कई स्पेल डालना उनकी तकनीक और फिटनेस की परीक्षा होगी।

11 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर समेत सभी टीमें खिताब की दौड़ में मजबूत शुरुआत करना चाहेंगी। शुरुआती मुकाबलों के नतीजे आगे की अंक तालिका और नॉकआउट की दौड़ के लिहाज से अहम हो सकते हैं।