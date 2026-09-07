न्यूयॉर्क : डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जारी US Open के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के नंबर-3 खिलाड़ी ने रविवार को अमेरिका के स्थानीय पसंदीदा टॉमी पॉल को 6-4, 6-3, 6-4 से हराकर अगले दौर का टिकट कटाया।

चार महीने के ब्रेक के बाद अपना पहला ग्रैंड स्लैम खेल रहे अल्काराज ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार निरंतरता दिखाई है। चार मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ एक सेट गंवाया है, जिससे उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

टॉमी पॉल के खिलाफ अल्काराज का दबदबा बरकरार

इस जीत के साथ अल्काराज ने टॉमी पॉल के खिलाफ अपने ATP हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में बढ़त 7-2 कर ली है। खास बात यह है कि अल्काराज ने पॉल को चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हराया है। इस उपलब्धि के साथ अल्काराज ओपन एरा में किसी एक खिलाड़ी को चारों ग्रैंड स्लैम में हराने वाले सिर्फ 10वें पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।

अल्काराज ने बताया कैसे बनाया दबाव

मैच के बाद ATP की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से अल्काराज ने अपने प्रदर्शन को लेकर कहा, 'मैंने अपना खेल खेला। मैंने अपनी शैली के मुताबिक खेलने की कोशिश की। टॉमी एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनके शॉट काफी खतरनाक हैं और कई बार जब गेंद आपकी ओर आती है तो उसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता है। मैंने बस मुकाबले के लिए तैयार रहने और लगातार आक्रामक खेलने की कोशिश की।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कोशिश की कि उसे कोर्ट पर आगे रहने का मौका न दूं। मुझे लगता है कि मैंने रिटर्न गेम में काफी दबाव बनाया और यह मेरे लिए बहुत मददगार रहा। इससे मुझे आराम से और शांत होकर खेलने तथा चीजों को स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिली। मैं आज के अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं।'

पहले सेट में आखिरी समय पर किया ब्रेक

पहले नौ गेम तक दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी ब्रेक प्वाइंट हासिल नहीं कर सका था। मुकाबला बेहद करीबी चल रहा था, लेकिन अल्काराज ने इसके बाद पॉल की सर्विस तोड़कर पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में अल्काराज ने पॉल की सर्विस दो बार तोड़ी, जबकि तीसरे सेट में एक और ब्रेक हासिल कर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अल्काराज ने कुल 33 विनर्स लगाए और मुकाबला सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में अपने नाम कर लिया।

चार महीने बाद वापसी, फिर भी क्वार्टर फाइनल

कलाई की चोट के कारण करीब चार महीने तक कोर्ट से दूर रहने के बाद अल्काराज ने इस US Open के जरिए ग्रैंड स्लैम टेनिस में वापसी की है। उन्होंने अपनी वापसी के बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी पूरी शारीरिक फिटनेस हासिल कर चुके हैं, तो अल्काराज ने कहा, 'मुझे लगता है, हां।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 2021 के बाद यहां हर साल कम से कम क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाऊंगा। यह दिखाता है कि यह जगह मेरे लिए कितनी खास है। यह भी बताता है कि जब भी मैं यहां आता हूं, मैं कितना अच्छा खेलता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं साढ़े चार महीने तक बाहर था। जब भी मैं यहां आता हूं, अपना सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेलता हूं।'

मेजर्स में लगातार 18वीं जीत

टॉमी पॉल के खिलाफ चौथे दौर की जीत के साथ अल्काराज ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपनी लगातार जीत का सिलसिला 18 मैचों तक पहुंचा दिया है। यह उनके करियर में किसी ग्रैंड स्लैम स्तर पर लगातार जीत का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। इस सिलसिले में उनका 2025 US Open खिताब और जनवरी में जीता गया Australian Open खिताब भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने थे।

2026 सीजन में 26 जीत, सिर्फ 3 हार

अल्काराज का 2026 सीजन भी शानदार रहा है। अब तक वह इस सीजन में 26 मैच जीत चुके हैं, जबकि उन्हें सिर्फ 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। US Open में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उनका सफर अब क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुका है और वह लगातार दूसरे साल खिताब बचाने की कोशिश में हैं।