नई दिल्ली: यूएई में शुरू हुई वनडे ट्राई सीरीज में बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम के नियमित कप्तान लिटन दास चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले से ठीक पहले फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहने के बाद उन्हें सीरीज से बाहर करने का फैसला लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। लिटन की अनुपस्थिति में अब तौहीद हृदय टीम की कप्तानी संभालेंगे।

फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो सके लिटन दास

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज का आगाज 17 अक्टूबर से हुआ है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच शेख जायेद स्टेडियम में खेला जा रहा है। हालांकि, मैच से ठीक पहले बांग्लादेश को कप्तान लिटन दास के बाहर होने के रूप में बड़ा झटका लगा। लिटन दास को दाहिने कूल्हे के जोड़ में दर्द की शिकायत थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फिजियोथेरेपिस्ट बायेजेदुल इस्लाम खान ने 16 अक्टूबर को बताया था कि लिटन की परेशानी को देखते हुए उनका MRI स्कैन कराया गया। जांच में कूल्हे के जोड़ से जुड़ी समस्या सामने आई, जिसके बाद उनके खेलने पर सवाल खड़े हो गए थे। मैच से पहले हुए फिटनेस टेस्ट में भी लिटन अपनी फिटनेस साबित नहीं कर सके। इसके बाद मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पूरी ट्राई सीरीज से बाहर रखने का फैसला किया।

तौहीद हृदय को मिली कप्तानी की जिम्मेदारी

लिटन दास के बाहर होने के बाद बांग्लादेश ने उपकप्तान तौहीद हृदय को टीम की कमान सौंपी है। अब उनके सामने सीरीज में टीम को बेहतर प्रदर्शन कराने की चुनौती होगी। इस बीच, बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज की फिटनेस को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बुखार होने के कारण मिराज टीम के साथ स्टेडियम नहीं पहुंचे और होटल में ही रुके रहे। हालांकि, BCB की ओर से उन्हें फिलहाल पूरी ट्राई सीरीज से बाहर किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।

वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम सीरीज

बांग्लादेश के लिए यह ट्राई सीरीज आगामी वनडे मुकाबलों की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। टीम को इस दौरान अपनी संयोजन क्षमता परखने और खिलाड़ियों को मौका देने का अवसर मिलेगा। लिटन दास जैसे अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान की गैरमौजूदगी से टीम की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में तौहीद हृदय के नेतृत्व में बांग्लादेश किस तरह प्रदर्शन करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी कि चोट और बीमारी से जुड़ी समस्याओं के बावजूद खिलाड़ी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे।