नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पारी और 31 रन से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे और निर्णायक मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेगी। 27 अक्टूबर से केपटाउन में शुरू होने वाले इस मुकाबले में फिट होकर लौट रहे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की भूमिका अहम रहने वाली है। ग्रीन ने नंबर-4 और नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने को अपनी पसंद बताया है, लेकिन उनकी वापसी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो सकता है।

कैमरन ग्रीन की वापसी से बदलेगा ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम?

कैमरन ग्रीन तीसरे टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट हैं और टीम में उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उन्होंने कहा, 'मुझे बल्लेबाजी क्रम में ऊपर और नीचे खेलने का काफी अनुभव है। मुझे लगता है कि मैं नंबर-4 और नंबर-5 पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, इन स्थानों पर कुछ शानदार खिलाड़ी खेल चुके हैं। इसलिए टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी क्रम में ऊपर या नीचे जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है।' ग्रीन की इस बात से साफ है कि वह टीम के हित में किसी भी क्रम पर खेलने के लिए तैयार हैं।

इन खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज

दूसरे टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI में निक मैडिनसन, मार्नस लाबुशेन और ब्यू वेबस्टर की जगह पर सवाल उठ रहे हैं। मैडिनसन ने पहली और दूसरी पारी में क्रमशः शून्य और आठ रन बनाए, जबकि लाबुशेन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे।

वेबस्टर ने भी बल्ले से निराश किया और दोनों पारियों में 13 तथा आठ रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने 19 ओवर किए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। ऐसे में टीम प्रबंधन तीसरे टेस्ट से पहले इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है।

मैट रेनशॉ और जोश इंग्लिस को मिल सकता है मौका

अगर मैडिनसन को बाहर किया जाता है, तो मैट रेनशॉ ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी की थी। वहीं, अगर लाबुशेन और वेबस्टर को भी बाहर बैठाया जाता है, तो ग्रीन को मध्यक्रम में जगह मिल सकती है।

इस स्थिति में जोश इंग्लिस के लिए प्लेइंग XI का रास्ता खुल सकता है। कूपर कॉनोली भी एक विकल्प हैं, जो पारी की शुरुआत करने के अलावा नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि, अंतिम फैसला मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड और कप्तान पैट कमिंस को लेना है।

क्या नंबर-5 पर बल्लेबाजी करना ग्रीन के लिए सही रहेगा?

कैमरन ग्रीन का नंबर-5 पर रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उन्होंने इस स्थान पर सात पारियों में 270 रन बनाए हैं और उनका औसत 38.57 रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने इसी क्रम पर शतक और अर्धशतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की थी।

ग्रीन ने कहा, 'मैकाय और डार्विन में खेले गए टेस्ट मेरे लिए काफी सकारात्मक रहे। उनसे मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं किस तरह खेलना चाहता हूं।' उनके मुताबिक, पिछली शेफील्ड शील्ड प्रतियोगिता में भी उन्हें अपनी बल्लेबाजी की रणनीति को बेहतर समझने का मौका मिला।

रबाडा और मार्को यानसन की चुनौती के लिए तैयार ग्रीन

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और मार्को यानसन ने दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 विकेट हासिल किए थे। ग्रीन ने दोनों गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, "वे इस समय अपने खेल के शीर्ष स्तर पर हैं। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल हैं। आप हमेशा ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ चुनौती का सामना करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं।"

दक्षिण अफ्रीका को भी लगा बड़ा झटका

तीसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को भी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया के रूप में झटका लगा है। उन्हें कमर के पास मांसपेशियों में हल्की चोट के कारण मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह लेने के लिए कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएट्जी और डेन पैटरसन विकल्प के तौर पर मौजूद हैं।

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 27 अक्टूबर से केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी।

WTC अंक तालिका पर भी पड़ेगा निर्णायक टेस्ट का असर

तीसरे टेस्ट का नतीजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका को भी प्रभावित कर सकता है। अगर दक्षिण अफ्रीका जीतता है, तो वह सीरीज अपने नाम करने के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर खिसक सकता है।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की जीत उसे शीर्ष स्थान पर बनाए रखेगी। अगर मुकाबला ड्रॉ रहता है, तो भी ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बना रहेगा और दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर रहेगा। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है।