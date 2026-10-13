नई दिल्ली। रविचंद्रन अश्विन ने भुवनेश्वर कुमार की सोच की तारीफ की है। अनुभवी तेज गेंदबाज की भारत की T20I टीम में वापसी हुई है, जो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के लिए है। यह सीरीज 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैग्ली ओवल में शुरू होगी। भुवनेश्वर का नाम 6 अक्टूबर, 2026 को घोषित टीम में शामिल किया गया था, जो भारत के लिए उनके पिछले इंटरनेशनल मैच के लगभग चार साल बाद हुआ। अश्विन का मानना ​​है कि भुवनेश्वर ने वापसी के लिए कोई खास कोशिश नहीं की थी और यही सोच उनकी सफलता की मुख्य वजह रही है।

अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, "मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार ने वापसी के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है कि यही उनकी सफलता का मंत्र होगा। और जब मैं उन्हें दूर से देखता हूं - मैंने खुद भी ऐसा महसूस किया है तो लगता है कि वे अपने ही सफर पर आगे बढ़े हैं।" अश्विन ने आगे कहा कि भुवनेश्वर का ध्यान भारतीय टीम में वापसी करने के बजाय अपनी फ़्रैंचाइज़ी के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर था। अश्विन ने कहा कि बुमराह के इरादे साफ थे, "मैं अच्छा करूंगा, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करूंगा, RCB के लिए अच्छा करूंगा। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, मुझे वह करना चाहिए। और उन्होंने वही किया। इसलिए उन्हें जो इनाम मिला है, वह उनकी सफलता का फल है। उन्होंने कभी इस फल की चाहत नहीं रखी। उन्होंने अपना काम किया और उन्हें सफलता मिली।"

भुवनेश्वर कुमार की वापसी की वजह क्या रही?

भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए अपना पिछला मैच नवंबर 2022 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेला था। 36 साल के तेज गेंदबाज लगभग चार साल तक राष्ट्रीय टीम की चर्चा से बाहर रहे, जब तक कि चयनकर्ताओं ने उन्हें अक्टूबर 2026 में न्यूज़ीलैंड T20I सीरीज़ के लिए वापस नहीं बुलाया। IPL 2026 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिर से टीम में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भुवनेश्वर ने IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया, 17 विकेट लिए और खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। उस सीज़न ने साफ तौर पर न्यूज़ीलैंड दौरे से पहले चयन समिति का ध्यान खींचा।

2027 वर्ल्ड कप के बारे में अश्विन ने और क्या कहा?

2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की संभावनाओं पर बात करते हुए, अश्विन ने टीम की ताकतों का आकलन किया और दक्षिण अफ्रीका को एक मज़बूत दावेदार बताया। टूर्नामेंट से पहले दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के बारे में पूर्व ऑफ-स्पिनर ने खुलकर अपनी बात रखी। अश्विन ने कहा, "भारत में काबिलियत है। अगर जसप्रीत बुमराह अपनी पूरी लय में हों, तो तेज गेंदबाज़ी का अच्छा अनुभव मिलेगा। भारत के पास अच्छे स्पिनर हैं। वहां कई मैदानों पर स्पिन से मदद मिलेगी। बल्लेबाज़ी में भी अनुभव है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मुझे 2-3 टीमें अच्छी लग रही हैं। उनमें से दक्षिण अफ्रीका सबसे अच्छी है। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका घरेलू वर्ल्ड कप के लिए एक मज़बूत दावेदार होगी। इसलिए भारत को दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ खेलना होगा। भारत भी एक बहुत मज़बूत टीम है। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका, खासकर SA20 के बाद वहां के हालात में, उनके पास जरूरी स्किल्स हैं, वे वहां के हालात को अच्छी तरह समझते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और टीम एकजुट दिखती है। क्रिकेट में वे एक बहुत मज़बूत टीम हैं।"