100 से अधिक खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाले बैट और छह कप्तानों के ऑटोग्राफ शामिल

मोहाली : क्रिकेट में कुछ पल सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज नहीं होते बल्कि प्रशंसकों की यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। किसी के लिए वह पसंदीदा खिलाड़ी का पहली बार मैदान पर उतरना होता है, किसी के लिए कप्तान का ट्रॉफी उठाना और किसी के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हस्ताक्षर वाला बैट या जर्सी। शेर-ए-पंजाब टी20 लीग की यादों को संजोकर रखने के लिए स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म LEGXI ने विशेष और सीमित संस्करण कलेक्शन लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाले फुल-साइज बैट, मिनी बैट, कप्तानों से जुड़े कलेक्टिबल्स और लीग के उद्घाटन व फाइनल मुकाबलों से जुड़े टॉस कॉइन शामिल हैं। इन कलेक्टिबल्स की कीमत ₹25,000 से ₹5.95 लाख तक है।

कलेक्शन का प्रमुख आकर्षण LEGXI का सीमित संस्करण ‘Hall of Fame’ है जिसके केवल पांच संस्करण तैयार किए गए हैं। प्रत्येक संस्करण में लीग की 6 शुरुआती टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 फुल-साइज़ बैट शामिल हैं। इन 6 बैट पर संबंधित टीमों के खिलाड़ियों ने हस्ताक्षर किए हैं। सभी बैट को मिलाकर 100 से अधिक खिलाड़ियों के हस्ताक्षर इस खास कलेक्शन का हिस्सा हैं जिससे यह लीग यादगार बन गई है।

इसके अलावा Captain’s Shield और Captain’s Mini Bat भी कलेक्शन का हिस्सा हैं। इन पर लीग में हिस्सा लेने वाले सभी 6 कप्तानों- गुरनूर बराड़, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, रामनदीप सिंह और प्रभसिमरन सिंह के हस्ताक्षर हैं। क्रिकेट प्रशंसकों और कलेक्टर्स के लिए ये वस्तुएं लीग के पहले सीजन और उससे जुड़े प्रमुख खिलाड़ियों की याद को सुरक्षित रखने का बेहतरीन मौका हैं। इन कलेक्टिबल के साथ Certificate of Authenticity दिया गया है। इसके अलावा QR आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके जरिए खरीदार अपने कलेक्टिबल की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं।

इस अवसर पर LEGXI के CEO रुबल गिल ने कहा, “पंजाब आज भारतीय क्रिकेट को कई रोमांचक टी20 प्रतिभाएं दे रहा है और शेर-ए-पंजाब टी20 लीग इन प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच दे रही है। क्षेत्रीय क्रिकेट लीगों के प्रशंसकों का जुड़ाव बेहद खास होता है। हमारा प्रयास है कि इन प्रशंसकों को उद्घाटन सत्र की एक सीमित और प्रमाणित याद अपने पास रखने का अवसर मिले।”

भारत में क्रिकेट फैंडम के साथ स्पोर्ट्स कलेक्टर कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। LEGXI इसी संस्कृति को प्रमाणिक और व्यवस्थित रूप देने की दिशा में काम कर रहा है। कंपनी के पास 10,000 से अधिक कलेक्टर्स और फैंस का डेटाबेस है और कंपनी के अनुसार उसकी रिपीट बायर रेट 28 प्रतिशत से अधिक है। शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के कलेक्शन को पंजाब और उत्तर भारत में शुरुआती प्रतिक्रिया बेहतर मिली है जबकि मुंबई भी एक प्रमुख बाजार के रूप में उभर रहा है।