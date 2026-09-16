नई दिल्ली: जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों के वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उपलब्धि उन्होंने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच हरारे में खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान हासिल की।

ब्रेंडन टेलर का अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर अब 22 साल और 148 दिन का हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिनका वनडे करियर 22 साल और 91 दिन तक चला था।

सबसे लंबे वनडे करियर वाले खिलाड़ी

ब्रेंडन टेलर के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सचिन तेंदुलकर इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

सबसे लंबे वनडे करियर की सूची में शीर्ष तीन खिलाड़ी इस प्रकार हैं:

ब्रेंडन टेलर: 22 साल और 148 दिन

सचिन तेंदुलकर: 22 साल और 91 दिन

सनथ जयसूर्या: 21 साल और 184 दिन

सचिन तेंदुलकर के नाम अब भी कई बड़े रिकॉर्ड

वनडे करियर की अवधि का रिकॉर्ड गंवाने के बावजूद सचिन तेंदुलकर अब भी वनडे क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। वह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सचिन ने इस फॉर्मेट में 18,426 रन बनाए हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 463 मुकाबले खेले हैं। यह रिकॉर्ड भी अब तक उनके नाम है।

2004 में शुरू हुआ था ब्रेंडन टेलर का करियर

ब्रेंडन टेलर ने अप्रैल 2004 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके बाद वह जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले से पहले टेलर ने जिम्बाब्वे के लिए 207 वनडे मैचों में 6,704 रन बनाए थे। उनके नाम वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे की ओर से रिकॉर्ड 11 शतक भी दर्ज हैं।

2021 में लिया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

ब्रेंडन टेलर ने साल 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बना ली थी। हालांकि, चार महीने बाद जनवरी 2022 में उन्होंने अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। टेलर ने बताया था कि साल 2019 में मैच फिक्सरों ने उन्हें निशाना बनाया था। उन्होंने दावा किया कि मैच फिक्सरों ने उन्हें कोकीन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया और बाद में ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

टेलर ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने किसी भी मैच से समझौता नहीं किया था। हालांकि, परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के कारण उन्होंने इस मामले की जानकारी आईसीसी को देने में देरी की।

देरी से रिपोर्ट करने पर लगा था प्रतिबंध

आईसीसी को मामले की जानकारी देने में देरी के कारण ब्रेंडन टेलर पर सभी तरह की क्रिकेट गतिविधियों से साढ़े तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध के कारण वह लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहे। प्रतिबंध पूरा होने के बाद टेलर ने 2025 में अपना संन्यास वापस लिया और दोबारा जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय टीम से जुड़ गए।

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में वापसी

ब्रेंडन टेलर की वापसी ऐसे समय हुई है, जब जिम्बाब्वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटा है। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। टेलर का अनुभव जिम्बाब्वे की टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके लौटने से टीम को बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपिंग विभाग में भी मजबूती मिल सकती है।