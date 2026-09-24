नई दिल्ली: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के छोटे भाई बिली रूट ने 14 साल के प्रोफेशनल क्रिकेट करियर के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। ग्लेमॉर्गन और नॉटिंघमशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने वाले बिली ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने करियर के दौरान मिले अनुभवों और चार ट्रॉफी जीतने वाली टीमों का हिस्सा बनने पर खुशी जताई।

14 साल के करियर के बाद बिली रूट ने लिया संन्यास

इंग्लैंड के दोबारा टेस्ट कप्तान बनाए गए जो रूट के छोटे भाई बिली रूट ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। बिली ने अपने 14 साल के करियर में नॉटिंघमशायर और ग्लेमॉर्गन का प्रतिनिधित्व किया। 2026 काउंटी चैंपियनशिप डिविजन वन के मौजूदा सीजन में बिली ने ग्लेमॉर्गन के लिए सिर्फ दो मुकाबले खेले। प्रोफेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी मुकाबला इसी महीने खेला गया, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 11-11 रन बनाए।

बिली रूट ने सोशल मीडिया पर किया संन्यास का ऐलान

बिली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने करियर को याद करते हुए कहा कि दो बड़े क्लबों का प्रतिनिधित्व करना और चार ट्रॉफी जीतने वाली टीमों का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात रही।

उन्होंने कहा, 'दो शानदार क्लबों का प्रतिनिधित्व करना और चार ट्रॉफी जीतने वाली टीमों की सफलता में हिस्सा लेना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है। मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस खेल को करियर बनाने का मौका मिला, जिसे मैं बचपन से पसंद करता आया हूं।'

'14 साल में काफी उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मैं कुछ नहीं बदलना चाहूंगा'

बिली रूट ने अपने 14 साल के सफर को याद करते हुए कहा कि करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वह अपने सफर में कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे।

उन्होंने कहा, 'पिछले 14 साल में काफी उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मैं इसमें कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगा। मैं इस सफर, इसमें मेरे साथ रहे लोगों और बचपन के सपने को जीने का मौका मिलने के लिए हमेशा बेहद आभारी रहूंगा। इस सफर में मेरा साथ देने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद।'

ग्लेमॉर्गन के कई खिलाड़ियों ने इस साल लिया संन्यास

बिली रूट इस साल ग्लेमॉर्गन से संन्यास लेने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले क्रिस कुक और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज कॉलिन इंग्राम भी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। ग्लेमॉर्गन फिलहाल काउंटी चैंपियनशिप की तालिका में छठे स्थान पर है। टीम ने 13 मुकाबलों में चार जीत दर्ज की हैं और उसके खाते में 146 अंक हैं।

इस साल संन्यास लेने वाले अन्य काउंटी खिलाड़ी

इस सीजन में संन्यास की घोषणा करने वाले अन्य काउंटी खिलाड़ियों में डरहम के स्कॉट बोर्थविक, ग्लॉस्टरशायर के ल्यूक चार्ल्सवर्थ, डर्बीशायर के अनुज दल और नॉर्थम्पटनशायर के रॉब केओघ शामिल हैं।

2015 में किया था फर्स्ट-क्लास डेब्यू

बिली रूट ने 2015 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था। इसके दो साल बाद 2017 में उन्होंने लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में भी पदार्पण किया। उन्होंने टी20 ब्लास्ट के सात सीजन खेले। इनमें दो सीजन नॉटिंघमशायर और पांच सीजन ग्लेमॉर्गन के लिए खेले। हालांकि, टी20 क्रिकेट में वह अपनी बल्लेबाजी से बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे और उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं है।

टी20 करियर में बनाए 634 रन

बिली रूट ने 39 टी20 पारियों में 634 रन बनाए। उनका बल्लेबाजी औसत 21.13 और स्ट्राइक रेट 111.81 रहा। टी20 क्रिकेट में उनका कोई अर्धशतक नहीं है।

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 4,107 रन

बिली ने 83 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में 4,107 रन बनाए। उनका औसत 32.08 रहा। इस दौरान उन्होंने सात शतक और 17 अर्धशतक लगाए। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 229 रन रहा, जो उनके करियर की सबसे बड़ी पारी थी।

लिस्ट ए क्रिकेट में भी रहा शानदार रिकॉर्ड

लिस्ट ए क्रिकेट में बिली रूट ने 60 मुकाबले खेले और 51 पारियों में 1,665 रन बनाए। उनका औसत 40.60 और स्ट्राइक रेट करीब 90 का रहा। लिस्ट ए करियर में उन्होंने तीन शतक और नौ अर्धशतक लगाए। इसके अलावा वह पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते थे। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उन्होंने आठ विकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में छह विकेट हासिल किए।

चार ट्रॉफी जीतने वाली टीमों का रहे हिस्सा

बिली रूट ने अपने संन्यास संदेश में दो क्लबों का प्रतिनिधित्व करने और चार ट्रॉफी जीतने वाली टीमों का हिस्सा बनने को अपने करियर की खास उपलब्धियों में शामिल किया। 14 साल के लंबे प्रोफेशनल सफर के बाद अब उन्होंने क्रिकेट से विदाई लेने का फैसला किया है।