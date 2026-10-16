नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फील्डिंग कोच आर. श्रीधर का मानना है कि युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी फिलहाल अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। श्रीधर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब रेड्डी को भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय टीम प्रबंधन 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रेड्डी को तैयार कर रहा है। रेड्डी ने भारत के लिए तीनों प्रारूपों में अब तक 27 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतकों की मदद से कुल 658 रन बनाए हैं। इसके अलावा, वह 21 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं।

न्यूज18 से बातचीत में आर. श्रीधर ने कहा कि रेड्डी इस समय अपनी क्षमता से थोड़ा कम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रेड्डी बल्लेबाजी में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनमें एक सक्षम बल्लेबाज बनने की पूरी क्षमता है। श्रीधर ने कहा कि भविष्य में नितीश कुमार रेड्डी बेहतर खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। वहीं, हार्दिक पांड्या भी पूरी तरह फिट होकर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में इस भूमिका को लेकर अभी और स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में कैसा रहा रेड्डी का प्रदर्शन?

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में नितीश कुमार रेड्डी का बल्ले से प्रदर्शन मिला-जुला रहा। उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में 9 रन, इंदौर में 21 रन और हैदराबाद में 41 रन बनाए। उनका पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 14 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद में खेला गया था। तीनों मुकाबलों में उनके प्रदर्शन में धीरे-धीरे सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन उनके स्कोर उस उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे, जो भारतीय मध्यक्रम के भविष्य के अहम खिलाड़ी के रूप में उनसे की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी ने भी पूर्व कोचों का ध्यान खींचा है। उनका मानना है कि रेड्डी के पास इस स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी कौशल और क्षमता मौजूद है।

भरत अरुण को भी रेड्डी की ऑलराउंड क्षमता पर भरोसा

भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने भी नितीश कुमार रेड्डी की ऑलराउंड क्षमता पर भरोसा जताया है। उन्होंने खास तौर पर न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के संदर्भ में रेड्डी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरे पर भारतीय टीम को पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। हालांकि, हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में रेड्डी के सामने अपनी उपयोगिता साबित करने की चुनौती होगी। भरत अरुण ने कहा कि हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और उनकी कमी निश्चित रूप से महसूस होगी। हालांकि, नितीश कुमार रेड्डी के रूप में भारत के पास एक अन्य ऑलराउंडर विकल्प मौजूद है। उनके अनुसार, रेड्डी के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी गेंदबाजी करने के लिए पर्याप्त गति है। अरुण ने साथ ही स्पष्ट किया कि केवल तेज गेंदबाजी करना पर्याप्त नहीं है। दबाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करना ही किसी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। यदि रेड्डी दबाव के बीच अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल रहते हैं, तो वह एक सफल खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

न्यूजीलैंड दौरे पर रेड्डी के पास खुद को साबित करने का मौका

आर. श्रीधर और भरत अरुण दोनों का मानना है कि नितीश कुमार रेड्डी में एक प्रभावी ऑलराउंडर बनने की क्षमता है। हालांकि, उन्हें अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में निरंतरता लाने की जरूरत है। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद होने वाला न्यूजीलैंड दौरा रेड्डी के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। इस दौरान उनके पास अपने प्रदर्शन में सुधार कर टीम प्रबंधन का भरोसा जीतने और हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत करने का अवसर होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेड्डी इस चुनौती का किस तरह सामना करते हैं।