नई दिल्ली: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की लंबे इंतजार के बाद टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन का इनाम भुवनेश्वर को टीम में वापसी के रूप में मिला है।

2022 के बाद फिर पहनेंगे टीम इंडिया की जर्सी

भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। खास बात यह है कि उनका पिछला न्यूजीलैंड दौरा भी लगभग इसी दौर में हुआ था। अब करीब चार साल बाद वह न्यूजीलैंड की धरती पर एक बार फिर भारत के लिए T20I खेलते नजर आ सकते हैं।

IPL में शानदार प्रदर्शन ने खोले वापसी के दरवाजे

भुवनेश्वर ने IPL 2025 में RCB की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी और 16 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद 2026 के IPL सीजन में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट झटके। उनका इकॉनमी रेट भी 8 रन प्रति ओवर से कम रहा, जिससे चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर गया।

सिर्फ रवि बिश्नोई हुए बाहर, वरुण चक्रवर्ती की वापसी

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मौजूदा T20I टीम से सिर्फ लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को बाहर किया गया है। उनकी जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की टीम में वापसी हुई है। वरुण ने 2026 में 16 T20I मैचों में 20 विकेट लिए हैं और चोट से उबरने के बाद अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं।

22 अक्टूबर से शुरू होगी पांच मैचों की सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। भुवनेश्वर से न्यूजीलैंड की स्विंग होती परिस्थितियों में अनुभव का फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत करीब चार साल बाद न्यूजीलैंड में T20I सीरीज खेलने जा रहा है और टीम की नजर मजबूत शुरुआत पर होगी।

भारत की 16 सदस्यीय T20I टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड की T20I टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट और नाथन स्मिथ।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का T20I रिकॉर्ड

भारत करीब चार साल बाद न्यूजीलैंड में T20I सीरीज खेलने जा रहा है। पिछली बार भारत ने न्यूजीलैंड में T20I सीरीज 1-0 से जीती थी, जिसमें एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था और दूसरा मुकाबला DLS के जरिए टाई रहा था। 2020 में भारत ने न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर 5-0 से क्लीन स्वीप किया था।