नई दिल्ली: न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय गेंदबाजों को अपनी रणनीति और लेंथ पर खास ध्यान देना होगा। भारत के पूर्व फील्डिंग कोच रामकृष्णन श्रीधर का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सफलता की कुंजी होगी। उन्होंने कहा कि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा अंतर पैदा कर सकती है।

न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंदबाजों के लिए क्या होगी चुनौती?

भारत 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के ऑल-फॉर्मेट दौरे की शुरुआत करेगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। श्रीधर के मुताबिक, सफेद गेंद के क्रिकेट में न्यूजीलैंड की पिचें अक्सर बल्लेबाजी के अनुकूल होती हैं, इसलिए भारतीय गेंदबाजों को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, सही लेंथ पर गेंदबाजी करना बेहद अहम रहेगा।

'व्हाइट-बॉल क्रिकेट में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं'

रामकृष्णन श्रीधर ने बातचीत में न्यूजीलैंड की पिचों के बारे में कहा, 'मुझे लगता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट की बात करें तो परिस्थितियों के अनुसार बहुत कम बदलाव करने होंगे, क्योंकि वहां क्रिकेट को मनोरंजक बनाने के लिए काफी सपाट पिचें तैयार की जाती हैं।'

उनके मुताबिक, भारतीय गेंदबाजों को अपनी मूल रणनीति बरकरार रखते हुए परिस्थितियों को समझना होगा। सही लेंथ और गेंदबाजी में अनुशासन के जरिए वे बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं।

वसंत के मौसम में सही लेंथ होगी सबसे अहम

श्रीधर ने बताया कि न्यूजीलैंड में मौसम और साल का समय भी गेंदबाजों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। वहां वसंत का मौसम शुरू होने के कारण गेंदबाजों को अपनी लेंथ पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, 'वसंत का मौसम है और न्यूजीलैंड का मौसम खूबसूरत रहने वाला है। ऐसे में गेंदबाजी की लेंथ थोड़ी अहम हो जाती है। गेंद को थोड़ा आगे, शायद लगभग छह मीटर की लेंथ पर डालना फायदेमंद हो सकता है।'

‘बल्लेबाजों को शॉट खेलने का लालच देना होगा’

श्रीधर के मुताबिक, गेंदबाजों को ऐसी लेंथ पर गेंद डालनी चाहिए, जिससे बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए आकर्षित हों और गलती करने की संभावना बढ़े। इससे गेंदबाजों को विकेट हासिल करने के मौके मिल सकते हैं। उन्होंने इस रणनीति को बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए उकसाने से जोड़ा। उन्होंने कहा, 'यह बल्लेबाजों के सामने चारा डालने जैसा है, ताकि वे शॉट खेलने के लिए जाएं और गलती कर बैठें।'

न्यूजीलैंड की पिचों पर भुवनेश्वर कुमार होंगे अहम

श्रीधर ने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की क्षमताओं पर भी भरोसा जताया। उनका मानना है कि भुवनेश्वर न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में प्रभावी साबित हो सकते हैं। गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता ऐसी पिचों पर भारत के लिए उपयोगी हो सकती है, जहां सही लेंथ पर गेंदबाजी करने से बल्लेबाजों को परेशानी में डाला जा सकता है। श्रीधर ने कहा, 'बुवी को इन पिचों पर गेंदबाजी करना बहुत पसंद आएगा।'

‘बुवी के टीम में होने से बड़ा फर्क पड़ता है’

पूर्व भारतीय फील्डिंग कोच ने कहा कि भारतीय गेंदबाज जितनी जल्दी न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के मुताबिक अपनी लेंथ में बदलाव करेंगे, टीम के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने भुवनेश्वर जैसे अनुभवी गेंदबाज की मौजूदगी को भी महत्वपूर्ण बताया।

श्रीधर ने कहा, 'हमारे गेंदबाज जितनी जल्दी अपनी लेंथ के अनुसार खुद को ढाल लेंगे, उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए टीम में बुवी का होना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है।'

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम होगी सीरीज

भारत के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से होगी। इसके बाद 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जबकि दो टेस्ट मैचों की सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। यह दौरा भारतीय खिलाड़ियों को अलग-अलग प्रारूपों में अपनी तैयारियों को परखने का अवसर देगा।

वनडे सीरीज खास तौर पर 2027 ICC पुरुष वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाना है।

न्यूजीलैंड की नजर भी वनडे सीरीज पर

न्यूजीलैंड की टीम 2026 में भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ 2-1 से द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने के बाद इस मुकाबले में उतरेगी। आगामी सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने शुरुआती तीन और अंतिम दो वनडे मैचों के लिए अलग-अलग टीमों की घोषणा भी की है, ताकि टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ियों के कार्यभार को बेहतर तरीके से संभाला जा सके।

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत के न्यूजीलैंड दौरे के मुकाबलों का सीधा प्रसारण Sony Sports Network पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर उपलब्ध होगी। सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा।