नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 सीजन का आगाज शनिवार, 10 अक्टूबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले दिन फुटबॉल फैंस को दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहले मैच में बेंगलुरु FC अपने घरेलू मैदान पर स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से भिड़ेगी, जबकि दूसरे मुकाबले में FC गोवा की टक्कर चेन्नईयिन FC से होगी। नए खिलाड़ियों, बदली हुई टीमों और नई रणनीतियों के साथ सभी क्लब जीत से अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगे।

बेंगलुरु FC और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के बीच पहला मुकाबला

सीजन का पहला मैच बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में शाम 5 बजे खेला जाएगा। बेंगलुरु FC घरेलू दर्शकों के सामने जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। टीम इससे पहले स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को 2-0 से हरा चुकी है, जिसमें शिवशक्ति नारायणन और सुनील छेत्री ने गोल किए थे। हालांकि, दिल्ली की टीम इस बार बेहतर प्रदर्शन करके शुरुआती मुकाबले में अपनी छाप छोड़ना चाहेगी।

पेप मुनोज के सामने खिलाड़ियों की फिटनेस संभालने की चुनौती

बेंगलुरु FC के मुख्य कोच पेप मुनोज ने नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस को अहम बताया है। भारतीय टीम की ओर से व्यस्त कार्यक्रम के बाद लौटे रयान विलियम्स, गुरप्रीत सिंह संधू और आशीक कुरुनियन के कार्यभार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुनोज ने कहा, "हमें अपने खिलाड़ियों का ध्यान रखना होगा।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विलियम्स की उपलब्धता उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगी।

बेंगलुरु FC ने टीम को मजबूत करने के लिए किए बदलाव

बेंगलुरु FC ने नए सीजन से पहले अपने स्क्वॉड में कई विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया है। डिफेंस में मेन्नो कोच और सैंड्रो एम्बालो, मिडफील्ड में बोरखा मार्टिनेज और मैनुएल डी इरिओंडो, जबकि आक्रमण में मिहाइलो पेरोविच जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे। राहुल भेके के मोहन बागान सुपर जायंट से जुड़ने के बाद इन नए खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मुनोज के सामने टीम की पहचान के अनुरूप आक्रामक और मनोरंजक फुटबॉल खेलने की चुनौती भी रहेगी।

स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की नजरें उलटफेर पर

स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की टीम डूरंड कप में खेलने के अनुभव के साथ नए सीजन में उतर रही है। टीम की औसत उम्र 24.3 वर्ष बताई गई है और कोच टोमाज़ त्शोर्ज युवा खिलाड़ियों को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। टीम तेज गति से प्रेसिंग करने और मुकाबले में लगातार दबाव बनाने की रणनीति अपना सकती है। ब्राजील के फॉरवर्ड रोड्रिगिन्हो पर भी नजरें रहेंगी, जिन्होंने डूरंड कप में टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने के अभियान के दौरान सात गोल किए थे।

FC गोवा और चेन्नईयिन FC के बीच शाम को होगी भिड़ंत

दिन का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे फातोर्डा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। FC गोवा और चेन्नईयिन FC दोनों जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। इस मैच में FC गोवा के मुख्य कोच गौरामांगी सिंह और चेन्नईयिन FC के कोच क्लिफर्ड मिरांडा के बीच रणनीतिक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दोनों पहले भारतीय राष्ट्रीय टीम और डेम्पो के लिए साथ खेल चुके हैं, लेकिन अब वे अलग-अलग टीमों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

FC गोवा और चेन्नईयिन FC ने नए खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

FC गोवा ने जॉर्जे ऑर्टिज की वापसी के साथ एलेक्स वायेहो और इसाक वानलालरुआतफेला जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया है। कोच गौरामांगी सिंह ने कहा, "एक क्लब के तौर पर हम अपनी पहचान को बनाए रखते हुए प्रतिस्पर्धी टीम बने रहना चाहते हैं। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ खेलना चाहते हैं और गेंद के साथ तथा उसके बिना भी मुकाबले पर नियंत्रण रखना चाहते हैं।" दूसरी ओर, चेन्नईयिन FC ने आयुष देव छेत्री, ब्रिसन फर्नांडिस, ग्लेन मार्टिंस, मादिह तलाल और रेमन तान्के जैसे खिलाड़ियों से अपनी टीम को मजबूत किया है।

मैच शेड्यूल

बेंगलुरु FC vs स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, शाम 5:00 बजे, श्री कांतीरवा स्टेडियम, बेंगलुरु

FC गोवा vs चेन्नईयिन FC, शाम 7:30 बजे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फातोर्डा.