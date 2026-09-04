मुंबई (महाराष्ट्र) : BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड चाहता है कि युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी और अन्य उभरते हुए खिलाड़ी भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की तरह लंबा और सफल करियर बनाएं। 15 साल के इस खिलाड़ी को सही मार्गदर्शन और सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वह सिर्फ 'एक सीरीज या एक साल का चमत्कार' बनकर न रह जाए।

BCCI ने गुरुवार को एक रिव्यू मीटिंग की जिसमें सचिव देवजीत सैकिया, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, T20I कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के हेड VVS लक्ष्मण और BCCI के अन्य बड़े अधिकारी मुंबई में बोर्ड के हेडक्वार्टर में शामिल हुए। मीटिंग में चर्चा किए गए अन्य मुद्दों के अलावा सैकिया ने कहा कि BCCI सूर्यवंशी और अन्य युवा खिलाड़ियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। बोर्ड उन्हें सही मार्गदर्शन और सपोर्ट देने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे लंबा और सफल इंटरनेशनल करियर बना सकें।

सैकिया ने कहा, 'देखिए, BCCI को इस बात पर गर्व हो सकता है कि हम 15 साल के ऐसे खिलाड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं जो पहले से ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। हम बहुत सावधान हैं कि वह हर सही कदम उठाए ताकि वह सिर्फ एक सीरीज़ या एक साल का चमत्कार बनकर न रह जाए। हम चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी या उनके कद का कोई भी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की तरह देश के लिए खेलता रहे और योगदान दे, या उन खिलाड़ियों की तरह जो अतीत में दिग्गज बने। इसलिए हम वैभव को बहुत गंभीरता से देखते हैं। उनके इंटरनेशनल करियर में हर कदम और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। BCCI उनके भविष्य पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है।'

सिर्फ 15 साल की उम्र में सूर्यवंशी का क्रिकेट में शानदार सफर रहा है। हाल ही में सिर्फ 15 साल और 157 दिन की उम्र में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों में 151 रन बनाकर अपना पहला 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड भी जीता, जिसमें भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। उन्हें राजस्थान रॉयल्स के साथ शानदार IPL 2026 सीजन के बाद भारत के लिए खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 237.30 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। उनके धमाकेदार सीजन में टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और सर्वाधिक 72 छक्कों का रिकॉर्ड भी शामिल है।