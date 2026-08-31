नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लंबे समय से चर्चा का विषय रहे Impact Player Rule को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा कदम उठाया है। IPL 2027 से पहले बोर्ड ने सभी 10 फ्रेंचाइजियों से इस नियम पर आधिकारिक तौर पर फीडबैक मांगा है। टीमों को अपनी राय देने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है।

BCCI ने फ्रेंचाइजियों के क्रिकेट ऑपरेशंस विभाग से Impact Player Rule पर समेकित प्रतिक्रिया मांगी है। इसके अलावा PMOA से जुड़े मुद्दों, अंपायरिंग, प्रैक्टिस सेशन और प्लेइंग कंडीशंस जैसे अन्य ऑपरेशनल मामलों पर भी टीमों से सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया IPL 2026 की कप्तानों की बैठक में हुई चर्चा के बाद शुरू की गई है, जहां सीजन खत्म होने के बाद फ्रेंचाइजियों से इनपुट लेने पर सहमति बनी थी।

2023 में लागू हुआ था Impact Player Rule

Impact Player Rule को IPL में 2023 में लागू किया गया था। इसके तहत कोई टीम मैच के दौरान अपनी प्लेइंग XI के एक खिलाड़ी की जगह दूसरे खिलाड़ी को मैदान पर उतार सकती है। नया खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में पूरी भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से इसे कई बार रणनीतिक तौर पर लगभग 12वें खिलाड़ी के इस्तेमाल जैसा भी माना जाता है।

इस नियम ने टीमों को मैच के दौरान अतिरिक्त रणनीतिक विकल्प दिया है, लेकिन इसे लेकर क्रिकेट जगत में राय बंटी हुई है। आलोचकों का मानना है कि Impact Player Rule ने बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा पहुंचाया है, जिससे स्कोरिंग रेट बढ़ा है। साथ ही, इससे विशेषज्ञ ऑलराउंडरों की अहमियत भी कम हुई है।

IPL 2026 के बाद फिर गरमाया मुद्दा

IPL 2026 में कई हाई-स्कोरिंग मुकाबलों के बीच Impact Player Rule पर बहस और तेज हुई। जहां इसके समर्थकों का कहना है कि यह मैचों में रणनीतिक रोमांच बढ़ाता है और टीमों को अधिक गहराई देता है, वहीं आलोचक इसे खेल का संतुलन बल्लेबाजों के पक्ष में झुकाने वाला नियम मानते हैं।

फिलहाल BCCI ने Impact Player Rule को खत्म करने या इसमें बदलाव करने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। फ्रेंचाइजियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर बोर्ड IPL 2027 के लिए नियम में संभावित बदलावों पर विचार कर सकता है।