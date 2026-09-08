नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र (India Home Cricket) के लिए तीन शक्तिशाली और बड़े ब्रांड्स को अपने नए एसोसिएट पार्टनर्स के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। इन नए साझेदारों में कैम्पा (Campa), एसबीआई लाइफ (SBI Life) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी चैटजीपीटी (ChatGPT) शामिल हैं।

यह ऐतिहासिक साझेदारी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली आगामी घरेलू श्रृंखला से शुरू होकर मार्च 2028 तक, यानी कुल दो सत्रों (seasons) के लिए लागू रहेगी।

सौदे के मूल्य में 44% की भारी बढ़ोतरी

बीसीसीआई द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इन तीनों नए साझेदारों के साथ हुए समझौतों का कुल मूल्य 130 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि पिछले चक्र (cycle) की तुलना में 44 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाती है। यह नई डील बीसीसीआई के कमर्शियल पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी, जिसमें अब पेय पदार्थ, बीमा और एआई टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां शामिल हो गई हैं।

भारतीय क्रिकेट इकोसिस्टम की ताकत का प्रमाण: मिथुन मन्हास

साझेदारी की घोषणा करते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा, "भारत का घरेलू सत्र देश में एक बेहद मूल्यवान और लोकप्रिय खेल संपत्ति बना हुआ है। कैम्पा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी का बोर्ड के साथ जुड़ना भारतीय क्रिकेट इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। सौदे के मूल्य में हुई यह बड़ी बढ़ोतरी यह साबित करती है कि देश के बड़े ब्रांड्स बीसीसीआई की पहुंच और इसकी व्यावसायिक क्षमता पर कितना भरोसा करते हैं।"

प्रशंसकों के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास: देवाजीत सैकिया

बीसीसीआई के मानद सचिव देवाजीत सैकिया ने भी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "घरेलू सत्र की साझेदारियों के मूल्य में 44% की वृद्धि एक बड़ी सफलता है, जो टीम इंडिया और बीसीसीआई पर प्रायोजकों के विश्वास को उजागर करती है। कैम्पा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी बिल्कुल अलग और रोमांचक श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इनके साथ मिलकर काम करने और भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के जुड़ाव व अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"