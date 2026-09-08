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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस महीने के आखिर में शुरू होने वाली अंडर-19 सीरीज से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। सौराष्ट्र के आर्यन सवसानी और हरियाणा के तन्मय बलोदा को रोहित यादव की जगह भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। रोहित को कथित तौर पर उम्र गलत बताने के मामले में टीम से बाहर किया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोहित यादव पर दो साल का प्रतिबंध लगाया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे और बहुदिवसीय दोनों टीमों में जगह दी गई थी, लेकिन अब उनकी जगह दो नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

वनडे और बहुदिवसीय टीम में किसे मिली जगह?

BCCI ने बताया कि जूनियर चयन समिति ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के आर्यन सवसानी को भारत की अंडर-19 वनडे टीम में रोहित यादव की जगह शामिल किया है। वहीं, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के तन्मय बलोदा को बहुदिवसीय टीम में रोहित यादव के स्थान पर चुना गया है।

BCCI ने कहा, “जूनियर चयन समिति ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के आर्यन सवसानी को रोहित यादव के स्थान पर भारत की अंडर-19 वनडे टीम में, जबकि हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के तन्मय बलोदा को बहुदिवसीय टीम में शामिल किया है।”

राजकोट और अहमदाबाद में होंगे मुकाबले

भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच तीन वनडे मुकाबले राजकोट में खेले जाएंगे। इसके बाद पहला बहुदिवसीय मुकाबला भी राजकोट में होगा, जबकि दूसरा बहुदिवसीय मैच अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। तीन वनडे मुकाबले 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद पहला बहुदिवसीय मुकाबला 27 से 30 सितंबर तक होगा, जबकि दूसरा मैच 5 से 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा।

भारत U19 की वनडे टीम

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सवसानी।

भारत U19 की बहुदिवसीय टीम

यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय विश्वास (विकेटकीपर), इशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा।

रोहित यादव पर क्या हुआ?

रोहित यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और बहुदिवसीय दोनों टीमों में चुना गया था। हालांकि, उम्र से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में BCCI ने उन पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उन्हें दोनों टीमों से हटाकर उनकी जगह आर्यन सवसानी और तन्मय बलोदा को शामिल किया गया है।